Oncala rehabilitará la Posada con una inversión de 380.000 euros

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Oncala (Soria) ha sacado a licitación la rehabilitación del bar restaurante y posada por el precio de 379.350 euros. El plazo para presentar las ofertas concluye el día 6 de abril a las 14 horas.

Se trata de una edificación de dos plantas que cuenta con tres entradas y cuenta con una envolvente exterior terminada en mampostería de piedra, con distribución interior. La planta baja ha estado destinada a bar restaurante y la primera a posada, ambas se encuentran en buen estado y uso.

Con este contrato el Ayuntamiento de Oncala pretende ejecutar obras de reforma para dar un cambio estético y de distribución, con el objetivo de dar un impulso al funcionamiento del bar restaurante y convertir el edificio en una referencia hotelera en la zona, gracias a la posada que se encuentra en la primera planta.

Las obras incluyen la demolición de tabiquería interior, la reforma de los espacios de los baños y la zona de cocina, colocación de carpintería exterior, así como la renovación de la fontanería, electricidad y saneamiento.

Tras las obras se garantizará la accesibilidad en todo el edificio con el fin de facilitar el uso a las personas con movilidad reducida. Además, con las obras de reforma se garantizará el ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.

Dispondrá de una envolvente adecuada para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, tanto en verano como en invierno. El edificio, conocido como 'La Posada del Puerto' es una de las instalaciones hoteleras más destacada de la comarca de Tierras Altas de Soria y está ubicado en una de las poblaciones más atractivas de la zona por su destacado pasado ganadero que le permite contar con dos museos singulares como son el museo de los Pastores y el museo de Tapices.