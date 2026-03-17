La Diputación de Soria refuerza con 40.000 euros las ayudas de cooperación empresarial para apoyar la IGP de la trufa

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria ha reforzado este año la partida de subvenciones dirigida a impulsar la cooperación entre empresas, en 40.000 euros con el objetivo de respaldar la tramitación de la IGP de la trufa negra de Soria, según explicó ayer el vicepresidente, José Antonio de Miguel. De esta manera, la línea de ayudas este año alcanzará los 90.000 euros.

Esta destinada a impulsar la cooperación entre empresas, con el objetivo de desarrollar mejoras conjuntas en productos o avanzar en la obtención de figuras de calidad que permitan proteger y revalorizar los productos tradicionales de la provincia.

Las ayudas contemplan distintas actuaciones: la realización de estudios y actividades experimentales, subvencionadas al 60% con un máximo de 15.000 euros; los estudios técnicos para amparar productos bajo alguna figura de calidad, con una ayuda del 90% y hasta 40.000 euros; los gastos de participación en ferias, con una subvención del 50% y un máximo de 15.000 euros; y la edición de material promocional, con una financiación del 30% y un límite de 12.000 euros. De Miguel indicó que se está trabajando con la Marca de Garantía del Torrezno y también para introducir marca dirigidas a las manzanas y al chorizo.

Este fue uno de los acuerdos adoptados ayer en la Junta de Gobierno de la Diputación que también adoptó otros acuerdos en apoyo al tejido empresarial de la provincia, especialmente a aquellas empresas que participan en ferias y eventos comerciales para promocionar sus productos dentro y fuera de España.

En este sentido, se dio el visto bueno a las bases de una nueva línea de ayudas dirigida a empresas agroalimentarias para facilitar la obtención de certificaciones de calidad alimentaria que les permitan acceder a mercados internacionales.

De Miguel indicó que se ha detectado que cuando las empresas sorianas acuden a ferias internacionales encuentran más exigencias y requisitos para poder introducir sus productos en otros mercados.

La nueva convocatoria contará con una partida de 50.000 euros y contempla subvenciones destinadas a cubrir parte de los costes de obtención de estos sellos de calidad.

En concreto, la ayuda financiará el 50% del coste de la certificación, con un máximo de 6.000 euros para la obtención de los estándares IFS Food v8 o BRCGS Food Safety; hasta 4.000 euros para la certificación ISO 22000; y un máximo de 3.000 euros para la obtención de la ISO 9001.

Por otra parte, la Junta de Gobierno aprobó las bases de una nueva convocatoria de ayudas a cubrir gastos básicos de vivienda pública en los pueblos, impulsada por el departamento de Servicios Sociales de la institución provincial. El objetivo de esta iniciativa es apoyar a los vecinos de los municipios de la provincia en el pago de los gastos básicos de vivienda.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 150.000 euros y está dirigida a personas empadronadas y residentes en pueblos de la provincia. Las ayudas permitirán sufragar gastos como la cuota de comunidad, la electricidad y la calefacción.

Además, se establece un límite de ingresos para poder acceder a estas ayudas, que varía en función del número de miembros de la unidad familiar.

En la anterior convocatoria de estas ayudas se distribuyeron 108.875 euros entre 322 solicitantes. Desde el área de Servicios Sociales se confía en que este año puedan llegar a más familias que lo necesiten, por lo que se está trabajando de forma coordinada con los CEAS para difundir la información por toda la provincia y facilitar que los vecinos puedan solicitarlas.