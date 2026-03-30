El castillo cementerio de un pueblo de Soria que tendrá visitas guiadas en Semana Santa
La iniciativa parte de la Asociación Recreativa Cultural de los Amigos de Vozmediano
Por segundo año consecutivo y tras el éxito del anterior, con más de mil visitas, la Asociación Recreativa Cultural Amigos de Vozmediano vuelve a abrir el castillo de la localidad soriana de Vozmediano en Semana Santa, que cuenta con una singularidad: alberga entre sus muros el cementerio local.
Este año será entre el jueves 2 al domingo 5 de abril y en horario de 10 horas a 13.30 horas, con visitas guiadas cada hora (10, 11., 12 y 13 horas ).
Para su desarrollo, la asociación cuenta con un grupo de varios voluntarios, compuesto entre otros por varios profesores, que serán los encargados de atender a los visitantes y realizarán las visitas guiadas.
La entrada tendrá un donativo de 2 euros por adulto y 1 euro por niño (5-10 años). La asociación, sin ánimo de lucro, donará os beneficios a la consolidación de la ermita de San Sebastián, comprada el año pasado y en la que próximamente, se intervendrá en el suelo gracias a la colaboración económica de Eurotrucha, la piscifactoría de truchas de Vozmediano. La apertura del castillo, por su parte, cuenta con la colaboración del ayuntamiento, como propietario del monumento, y de la Diputación de Soria.
El castillo de Vozmediano, de los siglos XII y XIV, es uno de los monumentos más importantes de la provincia por varios motivos. En primer lugar por su estado de conservación, prácticamente intacto, gracias a su uso como cementerio desde 1821. En segundo lugar por su localización, sobre el nacedero del río Queiles y a los pies del Moncayo, en tercer lugar por su historia, en La Raya medieval entre Castilla y Aragón.