El castillo cementerio de un pueblo de Soria que tendrá visitas guiadas en Semana Santa

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Por segundo año consecutivo y tras el éxito del anterior, con más de mil visitas, la Asociación Recreativa Cultural Amigos de Vozmediano vuelve a abrir el castillo de la localidad soriana de Vozmediano en Semana Santa, que cuenta con una singularidad: alberga entre sus muros el cementerio local.

Este año será entre el jueves 2 al domingo 5 de abril y en horario de 10 horas a 13.30 horas, con visitas guiadas cada hora (10, 11., 12 y 13 horas ).

Para su desarrollo, la asociación cuenta con un grupo de varios voluntarios, compuesto entre otros por varios profesores, que serán los encargados de atender a los visitantes y realizarán las visitas guiadas.

La entrada tendrá un donativo de 2 euros por adulto y 1 euro por niño (5-10 años). La asociación, sin ánimo de lucro, donará os beneficios a la consolidación de la ermita de San Sebastián, comprada el año pasado y en la que próximamente, se intervendrá en el suelo gracias a la colaboración económica de Eurotrucha, la piscifactoría de truchas de Vozmediano. La apertura del castillo, por su parte, cuenta con la colaboración del ayuntamiento, como propietario del monumento, y de la Diputación de Soria.

El castillo de Vozmediano, de los siglos XII y XIV, es uno de los monumentos más importantes de la provincia por varios motivos. En primer lugar por su estado de conservación, prácticamente intacto, gracias a su uso como cementerio desde 1821. En segundo lugar por su localización, sobre el nacedero del río Queiles y a los pies del Moncayo, en tercer lugar por su historia, en La Raya medieval entre Castilla y Aragón.