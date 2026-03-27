National Geographic se hace eco del pueblo de Soria con un manantial capaz de llenar una piscina olímpica en media hora

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

National Geographic ha puesto el foco en un pequeño municipio de Soria que, pese a su tamaño y discreción, alberga uno de los fenómenos naturales más impactantes de Europa. Se trata de Vozmediano, un enclave al pie del Moncayo donde el agua no fluye: literalmente irrumpe. La publicación especializada en viajes y naturaleza destaca especialmente la potencia de su manantial, capaz de alcanzar cifras que, según explican, desafían cualquier percepción cotidiana del agua.

National Geographic y el manantial de Vozmediano: el fenómeno que sorprende en Soria

El reportaje de National Geographic describe con detalle el nacimiento del río Queiles como una experiencia casi hipnótica. «Pareciera que el agua está hirviendo, pero en realidad está fresquísima», explican, aludiendo a la fuerza visual con la que el agua emerge desde el interior de la tierra. Ese burbujeo constante generan la sensación de ebullición en plena naturaleza.

Este manantial, situado en las inmediaciones de Vozmediano, no solo es llamativo por su estética, sino por su potencia real. Según recoge la publicación, «cada segundo de allí brotan 1.500 litros de agua (incluso si se dan las condiciones pueden llegar a los 2.000 litros)». Una cifra que cobra dimensión cuando se traduce a algo reconocible: «teniendo en cuenta que una piscina olímpica tiene una capacidad de 2,5 millones de litros, en menos de media hora ya se podría llenarla».

National Geographic no duda en calificar este punto como «el más espectacular de Europa» dentro de su categoría, citando la Guía de Caminos Naturales. Un reconocimiento que sitúa a este rincón de Soria en el mapa internacional del turismo de naturaleza.

National Geographic y Vozmediano: noches frescas y un microclima inesperado

Más allá del agua, National Geographic pone en valor otro aspecto que define a Vozmediano: su clima. Ubicado a 912 metros de altitud y protegido por el macizo del Moncayo, el municipio disfruta de un microclima singular que marca la diferencia en los meses de verano.

El reportaje subraya un contraste térmico que resulta especialmente atractivo. Durante el día, las temperaturas pueden alcanzar los 30 o incluso 33 grados, pero por la noche «el termómetro cae a picado hasta los 10°C o 13°C». Esta amplitud térmica no solo mejora el descanso, sino que convierte al pueblo en un refugio natural frente al calor extremo.

National Geographic destaca que esta característica permite que las viviendas se refresquen de forma natural, generando interiores agradables sin necesidad de sistemas artificiales. Un detalle que, en pleno contexto de olas de calor cada vez más frecuentes, adquiere un valor añadido.

Vozmediano, el pequeño pueblo soriano a los pies del Moncayo que ha llamado la atención de National Geographic por su espectacular manantialGetty Images/iStockphoto

Además, este microclima favorece la agricultura local, con cultivos como alcachofas, pimientos y tomates que prosperan en los huertos familiares del entorno.

El interés de National Geographic no se limita al dato espectacular del manantial. La publicación contextualiza el fenómeno dentro de un entorno natural bien conservado, donde el río Queiles inicia su recorrido de 45 kilómetros hacia el Ebro atravesando distintos paisajes.

El nacimiento del río está rodeado de fresnos, sauces y álamos, creando un ecosistema húmedo que contrasta con otras zonas más secas del interior peninsular. El reportaje menciona también pequeñas cascadas y espacios de descanso, como merenderos, que convierten el lugar en un punto de escapada ideal.

Aunque algunos visitantes se sienten tentados a interactuar con el agua, se advierte que «la zona no está habilitada para bañarse», manteniendo así la protección del entorno.

National Geographic también apunta al potencial del área para actividades como el senderismo en el Moncayo o la proximidad del pantano de la Val, donde sí es posible practicar deportes náuticos. Todo ello refuerza la idea de un destino que combina singularidad geológica con posibilidades de ocio en plena naturaleza.