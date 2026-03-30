Fotos: El Burgo de Osma celebra el Domingo de Ramos

La Semana Santa burguense arrancó con 'La Borriquilla'SANDRA GUIJARRO

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma cuenta con una Semana Santa Declarada de Interés Turístico Regional y da comienzo a sus actos oficialmente con la Procesión de la Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, encabezada por el paso popularmente conocido como La Borriquilla, que partió de la iglesia de San Antón, donde en primer lugar se produjo la bendición de palmas.

La Semana Santa burguense continúa con la Procesión de la Piedad, que partirá a las 21.00 del Convento de las Madres Carmelitas y se reunirá con la de la Residencia San José, recorrerá las calles Acosta, Mayor, Plaza de la Catedral y Plaza de San Pedro de Osma hasta la Catedral. Los actos continuarán durante toda la semana con la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo.