Un centenar de vecinos se manifiestan en Arcos contra el recorte en Correos

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los vecinos de Arcos de Jalón (Soria) respondieron ayer de forma contundente a la convocatoria de protesta ante el anuncio del recorte del horario de la oficina de Correos que está previsto que se aplique a partir de mañana.

Un centenar de asistentes se congregaron, en un primer momento ante las puertas de la oficina, pero posteriormente realizaron un recorrido por las calles de la población con las pancartas en las que rechazaban los cambios decididos por Correos, en las que se podía leer: «ser pocos no resta derechos».

La de ayer fue la segunda protesta de los arcobrigenses convocada para estos días. El pasado viernes se celebró la primera y hay otras dos convocadas para esta semana, mañana y el sábado. También se ha decidido mantener las protestas todos los lunes hasta tener una respuesta a las peticiones.

El plan anunciado por el operador postal es reducir de tres a una la atención diaria de la oficina de Arcos de Jalón a partir del próximo mes de abril. De esta manera solo estará abierta entre las 13.30 y las 14.30 horas.

Hasta ahora era atendida entre las 11 y las 14 horas. Desde Correos se defiende que el servicio no se reduce sino que se amplía, porque los carteros rurales llevarán consigo una PDA que les facilitará realizar gestiones en el momento. Además se instalarán taquillas de paquetería. Los cambios no convencen a los vecinos que reclaman que no se recorten los servicios en el medio rural.

Estas concentraciones son promovidas por el grupo municipal socialista que también ha iniciado una recogida de firmas.

Ayer, representantes de Soria Ya participaron en la movilización, que anunció que trasladarán este recorte a las Cortes de Castilla y León para exigir al Gobierno de España su reversión.

Soria Ya rechazó las alternativas planteadas por Correos, como los módulos automatizados Citypaq o el uso de dispositivos móviles por parte de carteros rurales, puedan sustituir la atención presencial en una comarca con problemas de conectividad y con una población que necesita trato directo.

El presidente, Juan Antonio Palomar, señaló que esta protesta refleja el malestar creciente ante la pérdida de servicios públicos en la zona, como los recortes que viene sufriendo el ferrocarril.

Soria Ya también ha criticado la actuación del PSOE en Arcos de Jalón por convocar el jueves 26 de marzo concentraciones contra el recorte y desconvocarla el viernes «por contactos al más alto nivel político y empresarial, el PSOE deja de sostener la protesta en la provincia anteponiendo intereses partidistas», concluye Soria Ya, en un comunicado.