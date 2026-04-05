La Procesión del Encuentro culmina la Semana Santa de El Burgo con la retirada del manto de la Virgen

Celebración del Domingo de Resurrección, una de las jornadas más esperadas en la localidad.Sandra Guijarro

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma puso este domingo 5 de abril el broche final a su Semana Santa, declarada de Interés Turístico, con la celebración del Domingo de Resurrección, una de las jornadas más esperadas por vecinos y visitantes. La mañana estuvo marcada por la Procesión del Encuentro, un acto de gran arraigo en la villa que simboliza el paso de la Pasión a la alegría pascual.

A las 12:30 horas, la imagen de la Virgen de la Alegría partió desde la ermita de San Antón, mientras que el paso de Cristo Resucitado inició su recorrido desde la Catedral. Ambas procesiones avanzaron por sus itinerarios habituales hasta confluir en la Plaza Mayor, escenario del momento central de la celebración.

En el centro neurálgico De la Villa episcopal tuvo lugar la tradicional retirada del manto de luto de la Virgen, un gesto cargado de simbolismo que marca el inicio de la Pascua. Este año, la puja para obtener el honor de retirar el manto alcanzó los 700 euros, reflejo de la devoción y el compromiso de las familias burgenses con esta costumbre centenaria. Tras descubrir el manto negro, la imagen lució el manto blanco, signo de la Resurrección.

Como es habitual, también se celebró la subasta de los banzos, los palos de las andas que permiten portar los pasos procesionales, una tradición que cada año despierta gran expectación entre los cofrades.

Una vez concluido el Encuentro, ambas imágenes regresaron en procesión a la S. I. Catedral, donde se celebró la Solemne Eucaristía del Domingo de Pascua de Resurrección, presidida por el Administrador Diocesano.