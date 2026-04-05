La sociedad del Conde de La Póveda muestra sobre el terreno cómo prevenir incendios y cuidar el bosque

Participantes en la jornada que se han dado cita en La Póveda.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cómo prevenir incendios y cuidar el monte. Éste ha sido el objetivo que ha movilizado a la Sociedad del Conde de la Poveda, en Soria, en una jornada de gestión forestal sobre el terreno. Así, el monte de este municipio soriano se ha convertido en escenario de divulgación ambiental con la celebración de un paseo didáctico centrado en la gestión forestal sostenible y la prevención de incendios. La iniciativa, impulsada por su Junta Gestora, ha servicio para acercar a la ciudadanía el valor del cuidado activo de los montes.

La Junta Gestora del Monte de la Sociedad del Conde de la Poveda ha organizado este paseo didáctico centrado en la gestión forestal sostenible y la prevención de incendios forestales, el cual ha contado con una gran acogida por parte de la ciudadanía, reflejo del creciente interés social por la conservación del medio natural.

Participantes en este paseo didáctico por los alrededores de La Póveda.HDS

Durante la actividad, los participantes recorrieron distintas zonas del monte guiados por un técnico forestal y responsables de su gestión, quienes explicaron sobre el terreno las principales actuaciones selvícolas orientadas a mantener la salud del bosque y reducir el riesgo de incendios.

A lo largo del itinerario, se abordaron cuestiones como la limpieza de masas forestales, la apertura y mantenimiento de cortafuegos, la conservación de la biodiversidad o la importancia de una gestión activa como herramienta clave frente a los grandes incendios forestales, cada vez más frecuentes en un contexto de cambio climático.

La jornada también sirvió para poner en valor la implicación social en la conservación del entorno natural, incidiendo en la necesidad de una responsabilidad compartida entre administraciones, gestores y ciudadanía.

La presidenta de la Sociedad del Conde de la Poveda, Esther Pérez, ha destacado “la excelente respuesta de la ciudadanía ante este tipo de propuestas, que demuestran el interés creciente por conocer y cuidar nuestro entorno natural”. Asimismo, ha subrayado que “la gestión forestal sostenible es una herramienta fundamental para prevenir incendios y garantizar la conservación de nuestros montes para las generaciones futuras”.

Como cierre de la actividad, por la tarde se celebró un taller didáctico de educación ambiental dirigido a los más pequeños, que pudieron aprender de forma práctica y participativa la importancia del respeto y cuidado del medio natural.

Este espacio, de carácter participativo y adaptado, se abordó de forma práctica conceptos como el funcionamiento del ecosistema forestal, las causas y consecuencias de los incendios, y las buenas prácticas para la conservación del monte. A través de dinámicas y actividades interactivas, pretendió despertar el interés y la responsabilidad de los más jóvenes hacia el medio natural.

Pérez ha señalado también la importancia de la educación ambiental, especialmente entre los más jóvenes: “Es fundamental implicar a la juventud en el conocimiento y respeto por el medio natural, porque de ello depende en gran medida su protección a largo plazo”.

La actividad, para todos los públicos, refuerza el papel del monte como un recurso esencial desde el punto de vista ambiental, social y económico en la provincia de Soria.

Con este tipo de acciones, la Sociedad del Conde de La Poveda reafirma su compromiso con la educación ambiental, continúa apostando por la divulgación y la educación ambiental como herramientas fundamentales para la prevención de incendios y la conservación sostenible de los montes