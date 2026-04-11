Multitudinaria concentración en El Burgo contra los despidos y el ERTE en HUF España

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

La Plaza Mayor de El Burgo de Osma se desbordó este sábado en una concentración multitudinaria convocada por CCOO y UGT bajo el lema “Queremos futuro”, en rechazo a los planes de la multinacional portuguesa Sodecia, actual propietaria de HUF España, que prevé 29 despidos y la negociación de un ERTE a partir de mayo. La empresa cuenta con una plantilla de 380 trabajadores, pero ya se han hecho efectivos 13 despidos y se esperan otros 16 antes de que termine el mes, lo que ha encendido todas las alarmas en la comarca.

Trabajadores, familias y vecinos acudieron en masa a una movilización que también contó con una amplia representación institucional, entre ellos, el alcalde del municipio, Antonio Pardo; el presidente de la Diputación, Benito Serrano; la delegada territorial, Yolanda de Gregorio; representantes del PP de San Esteban de Gormaz, su alcalde Daniel García y miembros de su corporación, entre otros cargos públicos que quisieron mostrar su apoyo.

El acto comenzó con la lectura del manifiesto por parte de Diego Lucas Romero, miembro del comité por UGT, quien recordó que “trabajamos en una empresa que lleva afincada en esta comarca más de 40 años y queremos que siga muchos años más, siendo seña de identidad como lo ha venido siendo hasta ahora”. Subrayó que la plantilla ha demostrado sobradamente su capacidad para asumir nuevos proyectos y defendió que “no queremos perder puestos de trabajo, pues día a día hemos demostrado que somos una empresa competitiva, donde tienen que venir proyectos porque sabemos trabajar bien”.

El delegado de CCOO en la planta, José Miguel Sanz, insistió en la importancia de la empresa para el desarrollo de la comarca y recordó que HUF “ha estado dando progreso, desarrollo y fijación de población durante más de 40 años”. Destacó que la planta se sitúa entre las primeras del grupo en estándares de producción, calidad y sostenibilidad, y afirmó que “hemos ya superado muchos retos y estoy seguro de que con vuestro apoyo este reto también lo vamos a superar”.

La secretaria general de Industria de CCOO Soria, Amor Pérez, advirtió que la movilización es solo el inicio de un proceso más amplio. Señaló que “esto acaba de empezar por pelear por un centro de trabajo que es referente en Soria y en su grupo de empresas en el sector del automóvil” y reclamó a la dirección y al propietario que cumplan sus compromisos para “hacer todo lo posible por garantizar la carga de trabajo prometida en El Burgo de Osma”. Pérez defendió que “es posible tener una empresa puntera, con beneficios, cuidando a sus trabajadores” y pidió al propietario que “recapacite, porque ha venido aquí con su plan industrial y tiene que ver la respuesta que están dando los trabajadores y la comarca”.

Por parte de UGT, el secretario general de FICA-UGT Soria, Pablo Soria, destacó la fuerza de la respuesta ciudadana y afirmó que “aquí está el reflejo de lo que queremos; la gente con sus manos arriba y los carteles está diciendo que esta comarca quiere que HUF España esté aquí, que crezca y que mantenga la población”. Explicó que el comité ha mantenido reuniones con el nuevo gerente, aunque sin avances claros, y señaló que “esperemos que frene ese planteamiento, que se vea lo que hay aquí y que no se lleven proyectos de aquí”. Aseguró que los sindicatos actuarán según “lo que nos digan los trabajadores de HUF”.

La concentración contó también con el respaldo institucional. El alcalde, Antonio Pardo, recordó que HUF es “un pulmón, un corazón para todo lo que es El Burgo y la comarca”, y defendió la profesionalidad de la plantilla, a la que calificó como “altamente profesional, altamente competitiva, con 43 años de experiencia”. Pardo afirmó que “no es problema de no haber proyectos, es problema de infraestructuras internas y de poderse llevar proyectos a otros lugares del territorio europeo”, y aseguró que la plantilla “tiene capacidad suficiente para hacer rentable la compañía”.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, coincidió en que el impacto trasciende lo local y afirmó que “el problema no solamente es local, es incluso provincial”, recordando que el sector del automóvil representa más de 3.000 empleos directos e indirectos en Soria. Serrano reclamó estabilidad y el uso efectivo de las ayudas al funcionamiento, señalando que “si llegásemos hasta ese 20% de las ayudas, estaríamos en una situación donde la empresa sería mucho más competitiva”.