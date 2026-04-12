Heraldo-Diario de Soria

II Fiesta de la primavera en Almazán (fotos)

La villa adnamantina celebra por segundo año este evento organizado por el AMPA del colegio Diego Laínez

Puestos de venta al público y actividades durante toda la jornada

Puestos de venta al público y actividades durante toda la jornadaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

La Asociación de madres y padres del colegio AMPA Diego Laínez de Almazán organiza la II Feria de la Primavera con actividades durante todo el día y puestos de venta al público con artesanías, alimentación y variedades en una gran carpa instalada en La Arboleda. 

La jornada contó con la ambientación del dj adnamantino DJ Noy's y diversos eventos como el baile de sevillanas, a cargo de las bailaoras de Almazán y un pintacaras para los más pequeños.

Otros talleres que se pudieron disfrutar durante la jornada son el de velas, coronas de flores y diseño de camisetas. También se celebró una rifa a favor de Cris contra el cáncer.

Puestos de venta al público y actividades durante toda la jornada

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II Fiesta de la primavera en Almazán

Puestos de venta al público y actividades durante toda la jornada

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