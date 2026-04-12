II Fiesta de la primavera en Almazán (fotos)

Puestos de venta al público y actividades durante toda la jornadaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Asociación de madres y padres del colegio AMPA Diego Laínez de Almazán organiza la II Feria de la Primavera con actividades durante todo el día y puestos de venta al público con artesanías, alimentación y variedades en una gran carpa instalada en La Arboleda.

La jornada contó con la ambientación del dj adnamantino DJ Noy's y diversos eventos como el baile de sevillanas, a cargo de las bailaoras de Almazán y un pintacaras para los más pequeños.

Otros talleres que se pudieron disfrutar durante la jornada son el de velas, coronas de flores y diseño de camisetas. También se celebró una rifa a favor de Cris contra el cáncer.