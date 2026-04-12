II Fiesta de la primavera en Almazán (fotos)

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
12.04.2026 | 08:02
Actualizado:
12.04.2026 | 08:02
La Asociación de madres y padres del colegio
AMPA Diego Laínez de Almazán organiza la II Feria de la Primavera con actividades durante todo el día y puestos de venta al público con artesanías, alimentación y variedades en una gran carpa instalada en La Arboleda.
La jornada contó con la ambientación
del dj adnamantino DJ Noy's y diversos eventos como el baile de sevillanas, a cargo de las bailaoras de Almazán y un pintacaras para los más pequeños.
Otros talleres que se pudieron disfrutar durante la jornada son el de velas, coronas de flores y diseño de camisetas. También se celebró una rifa a favor de
Cris contra el cáncer.
Puestos de venta al público y actividades durante toda la jornada MARIO TEJEDOR
II Fiesta de la primavera en Almazán
Puestos de venta al público y actividades durante toda la jornada MARIO TEJEDOR
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