El Regalo de la Fundación Navalpotro a la tradición de Almazán

Con motivo de su
XX aniversario, la Fundación Pedro Navalpotro ha inaugurado un mural dedicado a la esencia de Almazán: su cerámica. Este proyecto nace como un gesto de gratitud hacia la comunidad, inmortalizando en sus muros el oficio y la dedicación de los artesanos que han dado forma a nuestra identidad durante siglos.
El mural ha sido donado a la Asociación Cerámica de Almazán. Frangarciafoto
XX Aniversario de la Fundación Pedro Navalpotro
El mural ha sido donado a la Asociación Cerámica de Almazán. Frangarciafoto
XX Aniversario de la Fundación Pedro Navalpotro
El mural ha sido donado a la Asociación Cerámica de Almazán. Frangarciafoto
XX Aniversario de la Fundación Pedro Navalpotro
El mural ha sido donado a la Asociación Cerámica de Almazán. Frangarciafoto
XX Aniversario de la Fundación Pedro Navalpotro
El mural ha sido donado a la Asociación Cerámica de Almazán. Frangarciafoto
XX Aniversario de la Fundación Pedro Navalpotro
El mural ha sido donado a la Asociación Cerámica de Almazán. Frangarciafoto
XX Aniversario de la Fundación Pedro Navalpotro
El mural ha sido donado a la Asociación Cerámica de Almazán. Frangarciafoto
XX Aniversario de la Fundación Pedro Navalpotro
El mural ha sido donado a la Asociación Cerámica de Almazán. Frangarciafoto
XX Aniversario de la Fundación Pedro Navalpotro
El mural ha sido donado a la Asociación Cerámica de Almazán. Frangarciafoto
XX Aniversario de la Fundación Pedro Navalpotro
El mural ha sido donado a la Asociación Cerámica de Almazán. Frangarciafoto
XX Aniversario de la Fundación Pedro Navalpotro