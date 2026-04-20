El Regalo de la Fundación Navalpotro a la tradición de Almazán

El mural ha sido donado a la Asociación Cerámica de Almazán.Frangarciafoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

Con motivo de su XX aniversario, la Fundación Pedro Navalpotro ha inaugurado un mural dedicado a la esencia de Almazán: su cerámica. Este proyecto nace como un gesto de gratitud hacia la comunidad, inmortalizando en sus muros el oficio y la dedicación de los artesanos que han dado forma a nuestra identidad durante siglos.