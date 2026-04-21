Almazán destinará 220.000 euros a las calles dañadas por las inundaciones

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almazán (Soria) ha adjudicado a la empresa Construcciones Beltrán Moñux las obras de asfaltado para la reparación de daños en calzadas de calles que resultaron dañadas con la riadas en los meses de enero y febrero. La inversión asciende a 219.500 euros.

El proyecto contempla la intervención en varias calles y aceras en el entorno del cauce del Duero que resultaron afectadas, así como en zonas inundables del polígono industrial.

Almazán fue uno de los municipios afectados por el tren de borrascas del pasado invierno. La subida del nivel freático en el entorno del río Duero ha empapado la cimentación, solera e inicio de tabiques y muros de las viviendas colindantes al río, también ha humedecido las capas inferiores de las calzadas en diferentes vías próximas como la avenida de Soria, calle Henchidero, calle don Quijote y otras, subiendo el agua por capilaridad y entrando en la capa superior de aglomerado.

Según se recoge en el proyecto, la crecida del río estuvo precedida de episodios de nevadas fuertes fríos y rachas de viento, lo que contribuyo al deterioro, descomposición y disgregación de la capa superficial de aglomerado.

A comienzos del mes de febrero, el paso de la borrasca ‘Leonardo’ intensificó la adversidad meteorológica con precipitaciones persistentes, deshielo e incremento del caudal de ríos y arroyos, situación que obligó a desembalsar agua de la Cuerda del Pozo que fue lo que generó fuertes inundaciones en varios municipios de la cuenca del Duero.

Las obras que se van a realizar consisten en el fresado de hasta 5 centímetros de la actual capa de rodadura y posterior, asfaltado en capa de 4 o 5 centímetros de espesor (según tráfico), incluso betún y riego, extendido y compactado totalmente terminado.

Para la correcta ejecución de las obras se deberá fresar con precisión la totalidad de la calzada entre rigolas y respetando los registros, tapas y arquetas existentes, con el fin de mantener las rasantes actuales. En las calles donde no existan aceras se debe respetar las rasantes de los accesos de las viviendas existentes.

Para las calles donde únicamente se asfalta se regularizará la rasante de la calzada rellenando los baches existentes con asfalto.

Ante la crecida del cauce del Duero, en Almazán se vivieron días complicados, al igual que en otros pueblos de la provincia.

Fue necesario cortar el tráfico a través del puente de piedra y limitar el paso por la pasarela peatonal que se encuentra al lado y que ha recuperado ya su normalidad.

El Ayuntamiento de Almazán valoró en 800.000 euros los daños en calles, aceras y mobiliario urbano, fundamentalmente, que se ocasionaron por las borrascas de enero y febrero en distintos puntos del pueblo.