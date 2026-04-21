Recuperado el tráfico para acceder al paraje de La Fuentona en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El tráfico rodado el camino de acceso al Monumento Natural de La Fuentona se ha recuperado una vez que han concluido los trabajos de pavimentación, que motivaron su cierre a los vehículos el pasado viernes día 17.

No obstante, durante estos días que ha permanecido cerrado, los visitantes interesados han podido seguir accediendo a pie por el sendero peatonal que parte desde la Casa del Parque Palacio de Santa Coloma - La Fuentona y el Sabinar de Calatañazor.

Las obras que está ejecutando la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, cuentan con un presupuesto de adjudicación de 101.136,17 euros y tienen como objeto la adecuación y mejora del camino de acceso que une la carretera SO-P-5026 con el punto de información existente en el Monumento Natural de La Fuentona, una pista forestal de 850 metros de longitud, así como el acondicionamiento de una parcela para el aparcamiento, además de ejecutar la señalización necesaria en el acceso.

Se trata de una actuación de conservación de biodiversidad, un proyecto cofinanciado con fondos Next Generation EU por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El plan de trabajo establecido pretende conseguir la mejora del firme, de forma que los visitantes puedan acceder a La Fuentona de manera cómoda y segura; evitar la formación de polvaredas por el tránsito de vehículos; mejorar el acceso a aquellos visitantes que optan por acercarse a pie desde el casco urbano de Muriel de la Fuente; y prevenir los episodios de escorrentía y erosión del actual camino.