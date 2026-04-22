Un pueblo de Soria amanece con pintadas antifascistas

Pintadas en el quiosco de Ágreda en el parque de la Dehesa.HDS

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El mobiliario urbano de Ágreda ha amanecido con pintadas antifascistas que han sido denunciadas por el Ayuntamiento que solicita colaboración ciudadana para identificar al autor o autores de lo ocurrido.

Las pintadas se han realizado en bancos y en el quiosco del parque de La Dehesa, en los que se han dejado la firma del colectivo 'Rural Moncayo Antifa' y mensajes como “combatir el fascismo” y “palestina libre”.

'Rural Moncayo Antifa' es un colectivo de huella antifascista que actúa en el entorno rural de la comarca del Moncayo, principalmente en la provincia de Soria. Es un movimiento local y crítico que ellos mismos se consideran defensores de la Memoria Histórica y rechazan el racismo y la islamofobia.

Ágreda es un municipio ubicado en la comarca del Moncayo soriano que cuenta con una población superior a los 3.000 habitantes y junto a Ólvega es uno de los núcleos industriales más destacados de la zona.