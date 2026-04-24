Educación familiar con la Diputación de Soria en una nueva edición de los talleres 'Educando en Positivo en Familia'

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria, a través de su departamento de Servicios Sociales, pone en marcha la quinta edición de los talleres online 'Educando en Positivo en Familia', una iniciativa consolidada que busca apoyar a madres, padres y tutores en la educación y el desarrollo emocional de sus hijos.

El programa, enmarcado dentro del plan de convivencia e integración familiar y social de 2026, comenzará el próximo lunes 4 de mayo y se extenderá a lo largo de todo el año con nuevas temáticas y sesiones impartidas por profesionales de la psicología. La institución provincial prevé alcanzar cifras récord de participación, tras el aumento de solicitudes registrado en ediciones anteriores.

Estos talleres tienen como objetivo promover las competencias parentales, ofreciendo herramientas prácticas que contribuyan a mejorar las funciones de cuidado, protección y educación dentro del entorno familiar.

“Acompañar, comprender y educar en familia. Con este objetivo desde el departamento de Servicios Sociales ponemos en marcha la nueva edición, un programa que cumple cinco años ayudando a madres, padres, y tutores a afrontar los retos de la crianza”, ha explicado la diputada Laura Prieto.

La educación, recuerdan desde el departamento de Servicios Sociales, nace en el hogar y se complementa en el ámbito escolar y social, por lo que resulta fundamental dotar a las familias de recursos adecuados.

Las sesiones se estructuran en formato de píldoras formativas de corta duración, orientadas a facilitar el aprendizaje y la conciliación, abordando temas clave en las distintas etapas del desarrollo infantil y adolescente.

Calendario de talleres

El programa arranca con seis talleres iniciales:

- 4 de mayo: “El apego desde la gestación hasta los dos años”

- 11 de mayo: “Aprender a regular el comportamiento infantil”

- 18 de mayo: “Prevenir y afrontar el acceso de menores a contenidos pornográficos”

- 25 de mayo: “La familia como contexto seguro frente a las presiones sociales”

- 1 de junio: “¿Con quién se junta mi hijo?”

- 8 de junio: “Lenguaje y comunicación adolescente”

Además, al inicio del curso escolar 2026/2027 se desarrollarán dos talleres adicionales centrados en:

- La gestión de conflictos y separaciones familiares

- La mejora de la salud emocional en la infancia y adolescencia

- Las familias interesadas podrán inscribirse a través de:

- Código QR habilitado

- Centros de Acción Social (CEAS) de la provincia

- Correo electrónico: enfamilia@dipsoria.es

Asimismo, para facilitar el acceso, se ofrecerá la posibilidad de visualizar las sesiones durante los cuatro días posteriores a su emisión. También se habilitarán talleres presenciales en función de la demanda para aquellas personas con dificultades de acceso digital.

Durante todas las sesiones, los participantes podrán plantear dudas, compartir experiencias y recibir orientación personalizada por parte de los profesionales.

Con esta iniciativa, la Diputación de Soria reafirma su compromiso con las familias, promoviendo entornos seguros, afectivos y educativos que favorezcan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.