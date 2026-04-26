Bayubas de Arriba prepara la tradicional Pingada del Mayo

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Bayubas de Arriba se prepara para vivir uno de los días más emblemáticos de su calendario festivo: la Pingada del Mayo, una tradición profundamente arraigada que cada año reúne a vecinos, visitantes y cuadrillas en torno a la cultura popular. La celebración tendrá lugar el sábado 2 de mayo, con un programa que combina ritual, música, gastronomía y actividades para todas las edades.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con la preparación del hoyo, paso imprescindible para la posterior colocación del mayo. A mediodía, a las 13.00 horas, el ambiente se animará con el vermú, acompañado por la música de Folkicharanga, que recorrerá las calles del municipio.

A las 15.00 horas se celebrará la comida popular, uno de los momentos más concurridos del día. Tras el descanso, a las 16:30 horas, los participantes iniciarán la salida desde el pueblo hacia la Pradera Redonda, donde se desarrollará el acto central de la fiesta. Ya a las 18.30 horas tendrá lugar la esperada pingada del mayo, un ritual tradicional que simboliza la unión comunitaria y la llegada del buen tiempo. La tarde estará amenizada por los Gaiteros de la Calle Real, que pondrán música y ritmo al encuentro.

La programación continuará a las 20.30 horas con el concurso gastronómico de empanadas, en el que podrán participar aquellas elaboraciones con un tamaño mínimo para seis personas. Habrá premios para los tres primeros clasificados, lo que promete una competición tan sabrosa como reñida.

A las 21.30 horas se servirá la cena popular, antesala de una noche festiva que culminará con los fuegos artificiales a las 23.30 horas. A partir de las 0.00 horas, la música continuará con una verbena, que contará con bingo en el descanso.

La organización corre a cargo de la Asociación Sociocultural Los Dos Enebros, con la colaboración del Centro Social Los Dos Enebros y el Ayuntamiento de Bayubas de Arriba, entre otros. La venta de tickets se realizará en tres franjas: de 13.30 a 14.30, de 20.30 a 21.30 horas, y en los momentos previos a las comidas. Los socios podrán adquirir sus tickets a 3 euros la comida y 2 euros la cena, mientras que los no socios tendrán un precio de 12 euros la comida y 8 euros la cena.