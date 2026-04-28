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Seguridad

La Junta activa el Plan de Protección Civil en Soria por el histórico eclipse de agosto

El Gobierno regional busca garantizar una respuesta coordinada y eficaz, tanto en la toma de decisiones estratégicas como en la eventual gestión operativa del evento. La activación se produce en todas las provincias de Castilla y León

Recreción de un eclipse solar en un monte soriano en una imagen generada por IA.

Recreción de un eclipse solar en un monte soriano en una imagen generada por IA.HDS

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La Junta de Castilla y León ha acordado la activación del Plan de Protección Civil de la Comunidad (PLANCAL), en situación 2, desde hoy, 28 de abril, en Soria y en todas las provincias de la Comunidad con motivo del eclipse astronómico previsto para el próximo 12 de agosto. Se busca garantizar una respuesta coordinada y eficaz, tanto en la toma de decisiones estratégicas como en la eventual gestión operativa del evento.

Este evento singular atraerá previsiblemente a un elevado número de personas hacia enclaves que reúnen condiciones especialmente favorables para su observación. Entre estos factores destacan la previsión de cielos despejados y baja nubosidad, escasa contaminación lumínica, buena visibilidad del horizonte, así como la existencia de accesos adecuados, capacidad de acogida suficiente y disponibilidad de infraestructuras y servicios, incluidos los de emergencia, informa Ical.

Ante este escenario, se prevé un incremento significativo de la movilidad y la posible concentración masiva de personas, lo que podría conllevar riesgos asociados para la seguridad de personas y bienes.

Explica la Junta que la gestión de este evento requiere una planificación anticipada que permita identificar y seleccionar los municipios más adecuados para albergar puntos de visionado seguros. Este proceso implica la colaboración de múltiples organismos y la movilización de recursos técnicos y humanos, en el marco de una situación de emergencia de interés autonómico en fase preventiva.

Entre las principales actuaciones previstas destacan la identificación y selección de municipios aptos para la observación del eclipse, atendiendo a criterios de seguridad, accesibilidad y capacidad; la activación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) como órgano de dirección y coordinación; y la movilización de medios y recursos autonómicos, así como la coordinación con otras administraciones y entidades colaboradoras.

Además, se incluye el análisis de escenarios y la elaboración de propuestas de planificación para apoyar la toma de decisiones; y la puesta en marcha de acciones de información a la ciudadanía, promoviendo medidas de autoprotección y un uso responsable de los servicios de emergencia.

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