La Junta activa el Plan de Protección Civil en Soria por el histórico eclipse de agosto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha acordado la activación del Plan de Protección Civil de la Comunidad (PLANCAL), en situación 2, desde hoy, 28 de abril, en Soria y en todas las provincias de la Comunidad con motivo del eclipse astronómico previsto para el próximo 12 de agosto. Se busca garantizar una respuesta coordinada y eficaz, tanto en la toma de decisiones estratégicas como en la eventual gestión operativa del evento.

Este evento singular atraerá previsiblemente a un elevado número de personas hacia enclaves que reúnen condiciones especialmente favorables para su observación. Entre estos factores destacan la previsión de cielos despejados y baja nubosidad, escasa contaminación lumínica, buena visibilidad del horizonte, así como la existencia de accesos adecuados, capacidad de acogida suficiente y disponibilidad de infraestructuras y servicios, incluidos los de emergencia, informa Ical.

Ante este escenario, se prevé un incremento significativo de la movilidad y la posible concentración masiva de personas, lo que podría conllevar riesgos asociados para la seguridad de personas y bienes.

Explica la Junta que la gestión de este evento requiere una planificación anticipada que permita identificar y seleccionar los municipios más adecuados para albergar puntos de visionado seguros. Este proceso implica la colaboración de múltiples organismos y la movilización de recursos técnicos y humanos, en el marco de una situación de emergencia de interés autonómico en fase preventiva.

Entre las principales actuaciones previstas destacan la identificación y selección de municipios aptos para la observación del eclipse, atendiendo a criterios de seguridad, accesibilidad y capacidad; la activación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) como órgano de dirección y coordinación; y la movilización de medios y recursos autonómicos, así como la coordinación con otras administraciones y entidades colaboradoras.

Además, se incluye el análisis de escenarios y la elaboración de propuestas de planificación para apoyar la toma de decisiones; y la puesta en marcha de acciones de información a la ciudadanía, promoviendo medidas de autoprotección y un uso responsable de los servicios de emergencia.