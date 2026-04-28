Óscar García abre Baluarte Quintanarejo, su nuevo restaurante en un enclave idílico: "Es un sitio para perderte"

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El chef Óscar García abre este miércoles 29 de abril su nuevo restaurante, Baluarte Quintanarejo. Tras sacudir el panorama gastronómico nacional con el cierre de Baluarte Soria, reconocido con una Estrella Michelín, el cocinero visontino regresa a sus orígenes en El Quintanarejo, una pedanía de Vinuesa en el corazón de Pinares de Soria. "Es un sitio para perderte", explica el propio cocinero.

El nuevo restaurante ya está listo para recibir a los primeros clientes tras medio año de duro trabajo tanto en parte física para acondicionarlo como en la gastronómica para perfilar el tipo de cocina que ofrecerá. Según apuntó el propio Óscar García, en un principio se va a trabajar "con una carta y un menú cerrado que seguramente irán cambiando" según los productos de temporada.

La idea es ofertar una 'casa de comidas' con productos naturales y clásicos de la zona pero con el toque de talento de Óscar García. Una combinación se sus inicios en Alvargonzález (Vinuesa) y su experiencia en Baluarte (Soria) con un sello inconfundible.

Aunque la apertura es este miércoles 29 de abril, el teléfono no deja de sonar ante la expectativa levantada. El prestigio de Óscar García trascendió más allá de Soria y de Castilla y León y son muchos los interesados que en los últimos meses esperaban la noticia, uno de los acontecimientos gastronómicos del año en Soria.

Así, de miércoles a domingo en horario de comida y el último sábado de cada mes en horario de noche, Baluarte Quintanarejo volverá a conectar al público con uno de los estandartes de la cocina soriana, Óscar García. Enclavado en un idílico paisaje pinariego, carnes, embutidos, micología de la zona o quesos de la provincia se unen bajo la batuta del chef en una nueva etapa.