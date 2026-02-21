El pueblo de Soria que quiere utilizar la lana como elemento aislante en la arquitectura rural de Tierras Altas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Amigos de Sarnago, que impulsa la rehabilitación de este pueblo de Tierras Altas con sus propios medios, pretende dar una segunda vida a la lana y que se use como aislante en los edificios rurales. Para ello ha presentado un proyecto piloto valorado en 30.000 euros al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y hasta que se resuelva la convocatoria ha organizado unos talleres con el fin de que los residentes en el municipio conozcan el tratamiento que se debe de dar a la lana de oveja para convertirla en un elemento aislante.

En estos talleres, según el presidente del colectivo, José María Carrascosa, se enseñará a los participantes cómo quitar la lalonina y el olor a la lana. Tras este proceso, explicó, se le impregnará de un tratamiento para evitar la polilla y se realizarán unas planchas. Además, con la lalolina se pretende dar una segunda vida y utilizarla para elaborar jabones.

El primer elemento aislante que obtenga se utilizará en el edificio de ‘ecoliving’ que el colectivo está construyendo. “La lana de oveja está infravalorada y pretendemos recuperarla y que con el tratamiento oportuno pudiera ser utilizada en edificios de las Tierras Altas. Queremos que se utilicen la piedra, la madera y la lana para construir viviendas tradicionales de la zona”.

El proyecto quiere dar un paso más allá a largo plazo y toda vez que se conociera bien el tratamiento oportuno para su utilización, se pueda constituir una cooperativa local que persiguiera construir viviendas “ecológicas o de kilómetro cero” y generar empleo, recoge Ical.

El proyecto del Miteco se va a realizar través de la Asociación Amigos de la Celtiberia, una entidad supraterritorial con contactos y redes de colaboración en las distintas provincias del ámbito de la Celtiberia, con el objetivo de que la iniciativa pueda ser replicable en otros territorios de la España interior afectados por la despoblación.

La propuesta se plantea como un proyecto piloto de rehabilitación sostenible, dinamización territorial y cohesión social, centrado en la recuperación del parque edificatorio tradicional mediante el uso de materiales naturales, locales y de baja huella ambiental. En este conjunto de soluciones, la lana ocupa un papel protagonista por su carácter innovador: un recurso históricamente ligado a la vida rural que hoy se encuentra en muchos casos infravalorado e infrautilizado, y que el proyecto propone revalorizar como aislante natural para la mejora térmica de viviendas.

La iniciativa combina tradición y futuro a través de un enfoque integral que integra la lana con otros recursos esenciales del territorio, como la madera y la piedra, apostando por sistemas constructivos y de rehabilitación que respeten la arquitectura existente y, al mismo tiempo, respondan a las necesidades actuales de confort, eficiencia

Sostenibilidad

“En muchos pueblos rurales, la lana ha dejado de tener salida comercial y, en ocasiones, se convierte incluso en un residuo sin aprovechamiento”, apostillo. Este proyecto busca transformar esa realidad en oportunidad, creando cadena de valor local, empleo, formación y conocimiento práctico, y aplicando los resultados directamente a la rehabilitación de viviendas, alargando su vida útil y favoreciendo la permanencia y llegada de población.

El modelo contempla la creación de un equipo de intervención coordinado técnicamente, con capacidad itinerante y enfoque demostrativo, orientado a actuar sobre edificaciones existentes mediante técnicas tradicionales adaptadas a criterios actuales de economía circular, eficiencia energética y aprovechamiento de recursos de cercanía.

Desde la Asociación se destaca que esta candidatura nace de años de trabajo en la recuperación cultural y comunitaria de Sarnago, y del convencimiento de que el patrimonio rural no es un problema, sino una oportunidad cuando se acompaña de voluntad, colaboración y herramientas reales para habitar y rehabilitar.

Con esta propuesta, la Asociación Amigos de la Celtiberia aspira a contribuir al debate sobre soluciones eficaces frente al reto demográfico, demostrando que la regeneración rural puede apoyarse en la innovación con raíces: lana, madera y piedra, recuperadas y actualizadas, como materiales para construir futuro en la Celtiberia.