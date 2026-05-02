El pueblo de Soria que pingó el mayo llegado en tractor a la plaza

Quintanilla de Tres Barrios inicia su Mayo Cultural con tradición, identidad y convivencia.Sandra Guijarro

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Mayo no solo es el mes de las flores; en Soria lo es especialmente de la pingada de los mayos, que conservan muchas localidades de la provincia. Entre ellas hay un pueblo de Soria donde la izada del árbol es doblemente significativa por el empeño que le pone el vecindario. Este pueblo es Quintanilla de Tres Barrios, donde el mayo llegó a la plaza en el remolque de un tractor. Y, además, fue cortado, trasladado y finalmente izado por los hombres del pueblo, entre los cuales apenas había jóvenes, frente a otros lugares en que la tarea corre a cargo de la juventud del lugar.

La localidad, perteneciente al municipio de San Esteban de Gormaz, inició este viernes su Mayo Cultural, una cita que combina tradición, identidad y convivencia vecinal a través de un programa que se desarrollará entre el 1 y el 16 de mayo. La Comunidad de Vecinos y las asociaciones del pueblo han organizado diversas actividades que recuperan costumbres arraigadas y fomentan la participación de todas las generaciones.

Las celebraciones comenzaron el 1 de mayo, a las 18.00 horas, con la tradicional pingada del mayo, uno de los rituales más representativos del pueblo. La colocación del árbol, un chopo, símbolo de renovación y unión comunitaria, volvió a congregar a vecinos y visitantes en un ambiente festivo.

El siguiente acto tendrá lugar el viernes 15 de mayo, festividad de San Isidro. A las 19.00 horas se celebrará la bendición de los campos, un gesto que mantiene viva la estrecha relación del pueblo con la agricultura. Tras la ceremonia, se llevará a cabo la popular “sembrada” de caramelos, una tradición especialmente esperada por los más pequeños.

El programa culminará el sábado 16 de mayo con la romería a la Atalaya, que partirá a las 9.00 horas desde la iglesia en dirección a la ermita. Allí se celebrará la misa, seguida de la romería, en la que se ofrecerán café y vino de manera gratuita para todos los asistentes. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, la jornada se cerrará con la actuación de la rondalla y el coro “Recuerdos”, que pondrán el broche musical a estas celebraciones.