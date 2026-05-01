Romerías en Soria 2026: cuándo son y en qué pueblos
La provincia de Soria acoge este año 23 romerías marianas y tres de ellas se celebran en dos ocasiones
Transcurren por montes, veredas y caminos; en pocas ocasiones por calzadas. Comienzan en el mes de mayo y son expresiones populares y de sentimiento religioso, que se mantienen vivas en pleno siglo XXI. Son las romerías, que los tiempos modernos no han sido capaces de borrar, al menos en la provincia de Soria. Un total de 23 romerías marianas tendrán lugar este 2026 entre el presente mayo y los meses siguientes, hasta octubre cuando será la última. Tres de estas romerías tienen lugar en dos ocasiones, según el calendario mariano que acaba de hacer público la Diócesis de Osma-Soria. Atendiendo a esta circunstancia, serían 26 las romerías.
Ermitas e iglesias, y en un caso, una basílica (en Ágreda), acogerán estas romerías, símbolos de fe y convivencia en el medio rural de Soria. Estas citas son punto de encuentro entre vecinos, hijos del pueblo que acuden con motivo de la convocatoria y personas llegadas de otros pueblos. Y es que, bajo distintas advocaciones, de norte a sur y de este a oeste, todas las comarcas de Soria tienen romerías. Estas peregrinaciones religiosas al aire libre comienzan en mayo, pero no siempre acontecen el mismo día, aunque en la mayoría de los casos tienen lugar en sábado o domingo.
Este 2026 hay tres días en que habrá que elegir, ya que se celebrarán dos romerías en una misma jornada: así sucederá el 24 de mayo, 5 de julio y 22 de agosto. Mayo es el mes con más citas romeras, con un total de diez; seguido de julio, con seis romerías; agosto, con cuatro, y tan solo dos el mes de junio.
El calendario de romerías 2026 en Osma-Soria es el siguiente:
Mayo
- 1 de mayo, Nuestra Señora del Rivero, en San Esteban (también el 8 de septiembre)
- 9 de mayo, Nuestra Señora de los Remedios, en Noviercas.
- 10 de mayo, N. Señora de la Solana, en Cubo de la Solana
- 16 de mayo, Nuestra Señora de Olmacedo, en Valdenebro
- 19 de mayo, Nuestra Señora de Olmacedo, en Ólvega
- 23 de mayo, Nuestra Señora de los Santos, en Nepas
- 24 de mayo, Nuestra Señora de la Llana, en Almenar
- 24 de mayo, Nuestra Señora de los Brezales, en Espejón
- 30 de mayo, Nuestra Señora de Tiermes, en Tiermes (también el 12 de octubre)
- 31 de mayo, Nuestra Señora de Inodejo, en Las Fraguas (13 de septiembre)
Junio
- 6 de junio, Nuestra Señora de los Milagros, en Ágreda
- 21 de junio, Ntra. Señora del Monte, en Caracena
Julio
- 2 de julio, Nuestra Señora de la Fuente, en Gómara
- 5 de julio, Nuestra Señora del Almuerzo, en Narros
- 5 de julio, Nuestra Sra. de los Santos Nuevos, en Almarza y San Andrés
- 11 de julio, Ntra. Señora del Castillo, en El Royo
- 12 de julio, Nuestra Señora de Velacha, en Borjabad
- 18 de julio, Ntra. Señora de la Blanca, en Cabrejas del Pinar
Agosto
- 15 de agosto, Ntra. Señora del Camino, en Abejar
- 22 de agosto, Ntra. Señora de los Santos, en Borobia
- 22 de agosto, Ntra. Señora de la Cabeza, en Bliecos
- 24 de agosto, Ntra. Señora de la Salud, en Ucero
Septiembre
11 de septiembre, Nuestra Señora de la Vega, en Serón
Provincia
Fiestas en cada pueblo de Soria en 2026 (calendario)
Pilar Pérez Soler