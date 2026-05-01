Romerías en Soria 2026: cuándo son y en qué pueblos

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Transcurren por montes, veredas y caminos; en pocas ocasiones por calzadas. Comienzan en el mes de mayo y son expresiones populares y de sentimiento religioso, que se mantienen vivas en pleno siglo XXI. Son las romerías, que los tiempos modernos no han sido capaces de borrar, al menos en la provincia de Soria. Un total de 23 romerías marianas tendrán lugar este 2026 entre el presente mayo y los meses siguientes, hasta octubre cuando será la última. Tres de estas romerías tienen lugar en dos ocasiones, según el calendario mariano que acaba de hacer público la Diócesis de Osma-Soria. Atendiendo a esta circunstancia, serían 26 las romerías.

Ermitas e iglesias, y en un caso, una basílica (en Ágreda), acogerán estas romerías, símbolos de fe y convivencia en el medio rural de Soria. Estas citas son punto de encuentro entre vecinos, hijos del pueblo que acuden con motivo de la convocatoria y personas llegadas de otros pueblos. Y es que, bajo distintas advocaciones, de norte a sur y de este a oeste, todas las comarcas de Soria tienen romerías. Estas peregrinaciones religiosas al aire libre comienzan en mayo, pero no siempre acontecen el mismo día, aunque en la mayoría de los casos tienen lugar en sábado o domingo.

Este 2026 hay tres días en que habrá que elegir, ya que se celebrarán dos romerías en una misma jornada: así sucederá el 24 de mayo, 5 de julio y 22 de agosto. Mayo es el mes con más citas romeras, con un total de diez; seguido de julio, con seis romerías; agosto, con cuatro, y tan solo dos el mes de junio.

El calendario de romerías 2026 en Osma-Soria es el siguiente:

Mayo

1 de mayo, Nuestra Señora del Rivero, en San Esteban (también el 8 de septiembre)

9 de mayo, Nuestra Señora de los Remedios, en Noviercas.

10 de mayo, N. Señora de la Solana, en Cubo de la Solana

16 de mayo, Nuestra Señora de Olmacedo, en Valdenebro

19 de mayo, Nuestra Señora de Olmacedo, en Ólvega

23 de mayo, Nuestra Señora de los Santos, en Nepas

24 de mayo, Nuestra Señora de la Llana, en Almenar

24 de mayo, Nuestra Señora de los Brezales, en Espejón

30 de mayo, Nuestra Señora de Tiermes, en Tiermes (también el 12 de octubre)

31 de mayo, Nuestra Señora de Inodejo, en Las Fraguas (13 de septiembre)

Junio

6 de junio, Nuestra Señora de los Milagros, en Ágreda

21 de junio, Ntra. Señora del Monte, en Caracena

Julio

2 de julio, Nuestra Señora de la Fuente, en Gómara

5 de julio, Nuestra Señora del Almuerzo, en Narros

5 de julio, Nuestra Sra. de los Santos Nuevos, en Almarza y San Andrés

11 de julio, Ntra. Señora del Castillo, en El Royo

12 de julio, Nuestra Señora de Velacha, en Borjabad

18 de julio, Ntra. Señora de la Blanca, en Cabrejas del Pinar

Agosto

15 de agosto, Ntra. Señora del Camino, en Abejar

22 de agosto, Ntra. Señora de los Santos, en Borobia

22 de agosto, Ntra. Señora de la Cabeza, en Bliecos

24 de agosto, Ntra. Señora de la Salud, en Ucero

Septiembre

11 de septiembre, Nuestra Señora de la Vega, en Serón