El Burgo inyecta un millón en arreglar la avenida Constitución

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma (Soria) ha sacado a licitación un proyecto de redes y pavimentación en la avenida de la Constitución por valor de un millón de euros.

Se trata de una artería principal de la población y se trata de una obra plurianual del Plan Diputación de este año, mediante la que el Consistorio cuenta con el respaldo financiero de la Institución Provincial.

La última Junta de Gobierno Local dio el visto bueno a esta intervención que debe renovar las redes de abastecimiento, saneamiento y riego de esa importante vía para el futuro desarrollo urbano del pueblo.

También, se remozará el pavimento de la calzada y de las aceras de esa calle que comunica la antigua travesía de la nacional 122 con la zona del centro polivalente donde se construye el nuevo centro de salud. Se prevé la demolición completa de las aceras existentes en la avenida, en total 1.605,94 metros cuadrados de aceras.

En esa misma parte de El Burgo, se contempla la incorporación de una parcela para que sirva de aparcamiento disuasorio. La idea es que hasta allí puedan trasladarse los vehículos en las fechas de mayor afluencia de visitantes y de actividad en la localidad. El terreno es de propiedad municipal y cuenta con una extensión de 5.500 metros cuadrados.

Entre las actuaciones destaca la mejora en la red de pluviales para eliminar posibles filtraciones y se plantea la recogida y la conducción de aguas mediante una tubería, con la sustitución de 12 metros de tubería y la ejecución de 3 pozos.

Además, en el presente proyecto se plantea la ampliación de un tramo de la red de alumbrado público, en el que se incluye parte de la calle de la Vega.

El proyecto también incluye una actuación para solucionar el futuro vertido del agua pluvial que se genera por el alto nivel freático en la zona en la que se está construyendo el nuevo centro. Se plantea realizar una nueva red de pluviales desde la calle de la Vega hasta el pozo de pluviales que se encuentra en el margen izquierdo del Camino del Río.

El alcalde de El Burgo, Antonio Pardo, subrayó que esta avenida es una de las redes principales y de futuro del pueblo que conecta el centro con la zona de crecimiento urbanístico, en ella se concentran también numerosos servicios.

Añade que «el futuro crecimiento de El Burgo va por ahí y el Ayuntamiento apuesta por mantener adecuadamente la zona como hace con todas públicas de titularidad municipal».

En la misma Junta de Gobierno, se informó de la licitación de una obra para reforzar el alumbrado municipal por un importe total de 180.000 euros.

La actuación es consecuencia de las necesidades detectadas una vez que ya se ha puesto en funcionamiento el importante proyecto de renovación integral del alumbrado público llevado a cabo en los últimos años.

La intervención se ocupará de reforzar el alumbrado en 17 puntos como son el campo de Fútbol Municipal de la calle Universidad, los soportales de la calle San Agustín, Obispo Rubio Montiel y plaza de Santo Domingo.