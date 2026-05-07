Maderas Sotillos invierte 4 millones en ampliar su fábrica en Soria

Daniel Sotillos, en sus nuevas instalaciones en el polígono de Cabrejas del Pinar.MARIO TEJEDOR

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Maderas Sotillos acomete una ampliación de sus instalaciones industriales en Cabrejas del Pinar en las que ha invertido 4 millones de euros para introducir una nueva línea de producción dirigida al torneado de madera de menor volumen destinada a la fabricación de vallados, cerramientos y parques infantiles, entre otros.

La inversión en sus instalaciones del polígono industrial La Nava permitirá ampliar la línea de negocio de esta empresa maderera que trabaja en Cabrejas del Pinar desde el año 1993.

La nueva producción permitirá ampliar entre tres y cuatro trabajadores a una plantilla que cuenta con una veintena de trabajadores.

«El proceso se encuentra muy mecanizado», explica a este periódico, Daniel Sotillos, responsable de la empresa maderera que tras más de tres décadas de funcionamiento es una de las más importantes del sector en la provincia de Soria.

El nuevo producto que saldrá de la fábrica de Cabrejas del Pinar se destinará a mercados nacionales e internacionales, sobre todo en Europa.

La empresa decidió introducirse en esta nueva línea porque en las subastas a las que asiste en las que adquiere la madera para su transformación compra lotes con distintos tamaños y «hasta ahora la madera que era más pequeña, pero que también comprábamos no la usábamos y por eso, ahora con la ampliación también la transformamos», puntualiza Sotillos, que subraya la calidad y la idoneidad de las madera de la zona con la que trabajan, el pino silvestre, para destinarla a esta nueva línea.

La empresa ha destinado la inversión de 4 millones de euros a la construcción de una nueva nave, en la que tendrá lugar la transformación de la madera de menor tamaño, y otra área en la que se ubicará el parque de troncos, con una clasificadora y peladora de troncos.

La ampliación se acomete en el polígono industrial de La Nava de Cabrejas del Pinar en terrenos que tiene Maderas Sotillos que suponen un total de 38.000 metros cuadrados, anexos a la fábrica principal.

Para poder llevar a cabo esta ampliación, se está tramitando un cambio de clasificación de una parcela de 23.2555 metros cuadrados que pasará de suelo urbanizable a suelo urbano industrial.

La Consejería de Medio Ambiente ha formulado un informe ambiental estratégico de esa modificación puntual del plan parcial SAU-3 de Cabrejas del Pinar. Este trámite urbanístico en el polígono industrial permitirá adaptar las necesidades de Madera Sotillos a su nuevo proyecto industrial.

Con 80.000 metros cuadrados de instalaciones, Maderas Sotillos es una de las principales empresas madereras de la comarca de Pinares de Soria.

«Cuando nos implantamos en Cabrejas», recuerda Daniel Sotillos que tiene ascendencia en la población, «fuimos los primeros». Desde su creación hasta ahora se ha dedicado a la primera transformación y comercialización de madera de gran volumen dirigida al sector de embalaje, vivienda y madera estructural, en general, al año procesa unos 100.000 metros cúbicos.

Abastecimiento eléctrico

Maderas Sotillos es una de las empresas de Soria que sufre en sus propias carnes los problemas de dotación eléctrica para afrontar su proceso productivo.

Según explica Daniel Sotillos, la firma ha tenido que realizar un desembolso de 30.000 euros para reforzar la línea eléctrica con la que alimenta su fábrica. Además, la empresa también colabora con el Ayuntamiento de Cabrejas para implantar mejoras en la captación de agua y la red de saneamiento en el polígono.

El empresario pinariego se refirió a la «incertidumbre» a la que hace frente el sector después de años de bonanza.

La reciente crisis energética, provocada por la reciente guerra en Oriente Medio, con las subidas constantes de los precios de los combustibles y del gas los precios de la energía amenazan la paralización de obra.