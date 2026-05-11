La Diputación de Soria pilotará un proyecto para atraer población con el ofrecimiento de vivienda y empleo

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Trabajo y vivienda. Estas son las dos herramientas con las que va a trabajar la Diputación de Soria para atraer población al medio rural. El Institución se embarcará en un proyecto que permitirá captar familias en origen a los que se les facilitará empleo en sectores donde hay demanda y también vivienda en los pueblos.

El área de Servicios Sociales, con los diputados Laura Prieto y Juan Ramón Soria, pilotan esta iniciativa que para ponerla en marcha se firmará, en los próximos meses, un convenio con la Fundación Afma, ubicada en Barcelona, que se dedica a la inserción sociolaboral a través de diversos sectores laborales.

Esta fundación colabora en la actualidad con el Ayuntamiento de Vinuesa con éxito para asentar familias en el entorno rural.

«Creemos que es muy importante captar a futuros trabajadores en el territorio, informarlos y formarlos para que después la experiencia en el asentamiento no se vea truncada», explica la diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, que hace mención a situaciones que se han producido en muchos pueblos en los que familias que se desplazan desde las ciudades terminan por abandonar el pueblo porque la situación no responde a las expectativas.

Este proyecto arranca también desde una necesidad que la Diputación lleva observando desde hace años y que radica en la falta de trabajadoras formadas para cubrir el servicio de ayuda a domicilio en el medio rural, donde la población, cada vez más envejecida, demanda este tipo de atención que ha llegado a su cifra récord con 1.250 usuarios.

El año pasado puso en marcha una oficina móvil, con la colaboración de la empresa Clece-Senior, para captar a desempleados interesados para estos puestos y en ese camino quiere seguir la Diputación soriana y en el futuro lo hará con la Fundación Afma

El objetivo es captar a futuros trabajadores en otras poblaciones, formarlos y ofrecerles un vivienda en régimen de alquiler social en algún pueblo de la provincia de Soria.

La oferta laboral no solo se va a circunscribir a empleos de ayuda a domicilio, sino que abarcará otras áreas, como peones, trabajadores forestales y hostelería, entre otros.

Ello permitiría atraer familias que estuviesen interesadas en vacantes. Además, se contempla la posibilidad de que los interesados pasen por un periodo formativo especializado en el puesto que van a ocupar.

La Diputación ya tiene localizadas viviendas disponibles en varios pueblos que se pueden ofrecer a los futuros trabajadores con una renta social. En todo este proyecto la Diputación contará con la colaboración de los ayuntamientos para conocer las necesidades de mano de obra y también la vivienda que está disponible.

La institución replica una iniciativa en la que ya trabaja desde hace dos años el Ayuntamiento de Vinuesa y que le ha permitido asentar a 6 familias de la mano de la Fundación Afma, a los que se les facilita la búsqueda de empleo y su vez se les ofrece una vivienda municipal para una residencia temporal. Una experiencia que ha resultado hasta ahora satisfactoria, como así lo ha reconocido el regidor visontino, Juan Ramón Soria.