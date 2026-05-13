San Esteban pide de nuevo permiso a la CHD para limpiar las riberas del Duero

Estado en el que quedaron las márgenes del Duero a su paso por San Esteban.AYTO DE SAN ESTEBAN

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz se encuentra de nuevo en trámites con la Confederación Hidrográfica del Duero para obtener la autorización que permita limpiar la ribera y el cauce del Duero tras la riada de febrero.

El Consistorio está enviando estos días los croquis, los materiales previstos y las valoraciones económicas de la actuación, después de que la primera solicitud fuese denegada.

«Queremos limpiar cuanto antes la ribera y el cauce del Duero para que se quede lo más limpio posible», señala el alcalde, Daniel García, que recuerda que se trata de un entorno utilizado por vecinos y turistas y que «es una pena que por una actuación que no se nos permita no podamos rehabilitar una zona».

García insiste en que los daños no fueron responsabilidad del municipio, sino que «ha sido una riada que ha generado todo esto». El alcalde recuerda que la primera denegación le resultó incomprensible, «cuando se ha promovido que con una declaración responsable es suficiente».

Tras sus declaraciones públicas, explica que recibió llamadas del comisario de aguas y de técnicos de la zona para revisar el expediente y solicitar la documentación necesaria. «Nosotros, cuando nos tienden la mano, evidentemente vamos a colaborar. Lo que queremos es el bien de nuestro municipio. Y es a dónde queremos llegar. Ni más ni menos».

El Ayuntamiento prevé entregar toda la documentación en estos días, con la esperanza de obtener la autorización en breve. García subraya que la limpieza es urgente no solo por la imagen del entorno, sino también por seguridad. La acumulación de maleza, restos vegetales y palos secos supone un riesgo evidente con la llegada del calor.

El alcalde asegura que, si no se permite actuar, el Ayuntamiento dejará constancia de que «en el caso de un incendio en la zona, nosotros eludimos responsabilidades y cargaríamos contra quien fuese responsable». García lamenta que decisiones administrativas «muchas veces políticas» dificulten el mantenimiento de un entorno que debería estar protegido.

«Es un poco un sinsentido que cuando algo no es culpa tuya y que encima tengas que financiarlo, que te pongan trabas y que no te dejen actuar», afirma.

Aun así, agradece el contacto de los técnicos y confía en que la CHD permita iniciar las actuaciones cuanto antes para «recuperar su entorno lo antes posible». El alcalde recuerda que la administración local es la primera interesada en actuar y que la administración superior debería facilitar el proceso «ayudando, asesorando y, sobre todo, facilitando las cosas».

Su objetivo, insiste, es recuperar el entorno fluvial para el disfrute de vecinos y visitantes: «Queremos un río del que nos sintamos orgullosos y una zona de la que nos sintamos orgullosos», puntualiza.