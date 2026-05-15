Heraldo-Diario de Soria

El pueblo de Soria que celebra luminaria en San Isidro

La tradición reúne a los vecinos en torno al fuego y los dulces típicos de la festividad

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Publicado por
Sandra Guijarro
Soria

Creado:

Actualizado:

La localidad soriana de Valdanzo, perteneciente al municipio de Langa de Duero, celebró este jueves por la noche su tradicional luminaria de San Isidro, una cita que cada año reúne a los vecinos en torno a una hoguera encendida en el centro del pueblo. La celebración transcurrió en un ambiente cercano y participativo, marcado por el calor del fuego y los sabores más tradicionales. 

La hoguera, preparada con leña y restos de poda, comenzó a arder al anochecer y reunió a los asistentes alrededor de las llamas, que iluminaron las fachadas de piedra y dieron calor a la velada. Como es costumbre, los vecinos compartieron chocolate caliente y rosquillas de San Isidro, elaboradas de forma casera, además de otros dulces que fueron llegando a la mesa común. 

La luminaria, vinculada históricamente al mundo agrícola, simboliza la petición de protección y buenas cosechas. En Valdanzo, como en otros núcleos de Langa de Duero, la costumbre se mantiene gracias al compromiso vecinal y al deseo de conservar las raíces y la identidad local.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Luminaria en San Isidro

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Luminaria en San Isidro

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Luminaria en San Isidro

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Luminaria en San Isidro

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Luminaria en San Isidro

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Luminaria en San Isidro

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Luminaria en San Isidro

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Luminaria en San Isidro

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La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Luminaria en San Isidro

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Luminaria en San Isidro

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Luminaria en San Isidro

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Luminaria en San Isidro

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Luminaria en San Isidro

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Luminaria en San Isidro

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

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La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.

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