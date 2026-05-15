El pueblo de Soria que celebra luminaria en San Isidro

La localidad soriana de Valdanzo celebró este jueves su tradicional luminaria.Sandra Guijarro

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

La localidad soriana de Valdanzo, perteneciente al municipio de Langa de Duero, celebró este jueves por la noche su tradicional luminaria de San Isidro, una cita que cada año reúne a los vecinos en torno a una hoguera encendida en el centro del pueblo. La celebración transcurrió en un ambiente cercano y participativo, marcado por el calor del fuego y los sabores más tradicionales.

La hoguera, preparada con leña y restos de poda, comenzó a arder al anochecer y reunió a los asistentes alrededor de las llamas, que iluminaron las fachadas de piedra y dieron calor a la velada. Como es costumbre, los vecinos compartieron chocolate caliente y rosquillas de San Isidro, elaboradas de forma casera, además de otros dulces que fueron llegando a la mesa común.

La luminaria, vinculada históricamente al mundo agrícola, simboliza la petición de protección y buenas cosechas. En Valdanzo, como en otros núcleos de Langa de Duero, la costumbre se mantiene gracias al compromiso vecinal y al deseo de conservar las raíces y la identidad local.