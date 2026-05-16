La Feria de Muestras de Almazán reivindica la importancia del sector primario

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, inauguró este viernes la 64º Feria de Muestras de Almazán y, aprovechando la coincidencia de la cita con la festividad de San Isidro, reivindicó el apoyo de las administraciones al sector primario «un pilar fundamental de desarrollo económico, de arraigo en el territorio y de sostenibilidad de nuestros pequeños y medianos municipios que no están pasando por unos momentos fáciles si alguna vez los tuvieron». Es la primera vez que un cargo público no inauguró la feria.

El sector, visible en el recinto ferial a través de su maquinaria, tiene programada una manifestación de protesta el próximo 20 de mayo en Valladolid. Martínez respaldó firmemente esta movilización señalando que «hay que apoyar la reivindicación de un sector que está clamando por un futuro para poder seguir dando futuro a Castilla y León».

Junto a Martínez en el corte de cinta estuvo presente la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ejecutivo central, la soriana Virginia Barcones, que aplaudió que la cita «no solo ha permanecido en el tiempo sino que se ha consolidado y sigue creciendo». Además, aprovechó su intervención para asegurar que «el Gobierno está presente no solo en la feria sino en el día a día de los agricultores y de los ganaderos para seguir comprometiéndose de manera honesta en medidas que hagan que estos sectores puedan desarrollar su actividad en condiciones óptimas», apostilló.

Durante su intervención, Carlos Martínez recordó los duros momentos vividos por el certamen durante la crisis económica de 2008, cuando incluso se llegó a plantear una celebración bienal. Sin embargo, puntualizó, «gracias al empuje de las diferentes administraciones y de entidades colaboradoras como Caja Rural, el evento ha alcanzado su 64ª edición, posicionándose como la feria más emblemática y veterana de Castilla y León». Martínez concluyó agradeciendo la excelente respuesta de los expositores, recordando que este encuentro «no es solo un escaparate, es un punto de venta, un motor de desarrollo económico y de divulgación de productos».

Junto a Carlos Martínez y Virginia Barcones estuvieron presentes en la inauguración el alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, el director de la feria, Enrique Fernández, el presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano, y la delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio.

El alcalde de la localidad, Jesús Cedazo, destacó el valor único de esta cita anual, señalando que la feria es un espacio donde «las relaciones personales de las ferias de antes siguen teniendo su valor». Para el regidor adnamantino, este evento supone el escaparate perfecto para poner de manifiesto ante toda la Comunidad «el enorme potencial de la tierra, de Soria y de Castilla y León».

Uno de los tractores expuestos en la Feria de Muestras.FRANGARCÍAFOTO

Por su parte, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, quiso sumar su voz al certamen adnamantino destacando la extraordinaria capacidad de adaptación de la Feria de Muestras a los nuevos tiempos. Serrano recordó que el certamen debe servir de altavoz para el campo: «Es un día de fiesta, pero también de reivindicación para un sector que atraviesa muchas dificultades», señaló.

Durante su intervención, el máximo responsable de la institución provincial reclamó un respaldo permanente de todas las administraciones hacia el sector primario defendiendo la necesidad de mantener ayudas vinculadas a la Política Agraria Común, los seguros agrarios y el apoyo al sector agroalimentario y ganadero. Además, subrayó el peso de otros sectores estratégicos de la provincia como la madera y defendió la gestión forestal como motor económico del territorio.

Una cita de «tradición y energía nueva» que espera alcanzar los 30.000 visitantes en La Arboleda

La innovación y la tradición se dan la mano en esta nueva convocatoria del certamen adnamantino que ya suma 64 ediciones. El director del evento y concejal de Cultura, Patrimonio, Festejos y Deporte, Enrique Fernández, destacó el gran despliegue logístico y comercial de esta edición que ha conseguido reunir a un total de 160 expositores en el recinto de La Arboleda.

Una cita que espera superar los 30.000 visitantes durante el fin de semana, especialmente mañana domingo, coincidiendo con la festividad de San Pascual Bailón, declarada de Interés Turístico Regional.

La Feria de Muestras de Almazán permanecerá abierta durante todo el fin de semana en el parque de La Arboleda, consolidada como uno de los principales escaparates comerciales, agrícolas y empresariales de la Comunidad.

Fernández destacó que la feria «es tradición pero también energía nueva. Es el artesano que mantiene vivo un legado, el emprendedor que trae ideas frescas y el visitante que descubre todo lo que somos capaces de ofrecer». En definitiva, continuó, «es ese punto de encuentro donde pasado y presente se dan la mano con naturalidad».

En su recorrido, un total de 160 expositores de lo más variado ya que el evento mantiene el carácter multisectorial adquirido en los últimos años. Junto a los tradicionales sectores de maquinaria agrícola, automoción y mueble, la feria incorpora nuevas tecnologías, drones y espacios vinculados al vino y la agroalimentación.

Además, el programa recoge otras actividades paralelas que completan el programa como «la exhibición de tallado de madera con motosierra, la cata de vinos guiada, un taller sobre sueño y dormir bien o un globo aerostático cautivo» sin olvidar la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio que cuenta con un simulador de un avión A400M para que los visitantes puedan comprobar qué se siente al ponerse a los mandos de esta máquina.

Una programación que no deja lugar al descanso ni al aburrimiento y que compaginará, mañana domingo, el último día de feria con la celebración de San Pascual Bailón, una de las tradiciones más arraigadas en la villa adnamatina. A las 12.00 horas tendrá lugar la celebración de la misa en la iglesia de San Pedro cantada por la Coral Polifónica de Almazán para continuar con la procesión con el santo y actuación de los danzantes y zarrones acompañados por los gaiteros Los Soplagaitas. Una vez que San Pascual esté de nuevo en la iglesia los jóvenes disfrutarán de las carreras y zambombazos de los zarrones.