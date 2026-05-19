Eclipse: La Diputación de Soria repartirá 123.000 gafas homologadas

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria repartirá una primera remesa de 123.456 gafas homologadas entre los 50.000 empadronados en los pueblos para observar el eclipse de agosto. El presidente de la Diputación, Benito Serrano, indicó que «probablemente podamos conseguir más gafas».

La Junta de Gobierno adjudicó la compra de este material en 100.000 euros a la empresa Producciones Empresariales SAU por un importe total de 100.000 euros, IVA incluido, lo que supone un precio de 0,81 euros la unidad.

La Diputación entregará el material a los ayuntamientos que serán los encargados de repartirlo entre los vecinos empadronados y se les dará más de unas gafas, con el objetivo de que los vecinos puedan regalar alguna a sus compromisos.

La empresa Producciones Empresariales SAU fue la que obtuvo la mayor puntuación en la valoración de su oferta, de las diez que concurrieron a la licitación, de las que siete fueron excluidas al no cumplir con los requisitos de las bases de la convocatoria. La empresa se compromete a cumplir con un plazo de entrega de cuatro semanas, una vez que se materialicen los requisitos legales de la adjudicación definitiva.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, subrayó que se cumple así con el compromiso adquirido por el equipo de gobierno de colaborar en la divulgación y difusión del eclipse solar del próximo 12 de agosto, dotando a todos los vecinos de la provincia, de unas gafas homologadas para disfrutar del evento sin ningún riesgo, puesto que están perfectamente certificadas.

La compra y el reparto de gafas homologadas para los sorianos es una de las actuaciones que ha promovido la Diputación de Soria ante este fenómeno que se prevé que sea multitudinario en Soria, al ser uno de los territorios privilegiados en España para observar el eclipse total solar.

Además, la Diputación ha publicado la guía básica para la preparación del eclipse total de Sol de 2026 en la provincia de Soria que está siendo facilitada telemáticamente a todos los ayuntamientos y asociaciones implicadas de la provincia.

La guía recoge información básica y elemental sobre las medidas concretas que hay que tomar en relación al eclipse, comenzando por la explicación de lo que es este fenómeno, un repaso a los últimos eclipses que se han podido ver en la provincia, el trio de eclipses que nos llega y la importancia de aprovechar este evento turístico de gran envergadura.

Asimismo de los posibles riesgos, la guía se centra en las debilidades y fortalezas de la provincia y propone como hacer la selección de los lugares más adecuados para llevar a cabo la observación.