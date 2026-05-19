La romería de la Virgen de Olmacedo en Ólvega en imágenes

La procesión de la Virgen de Olmacedo puso este el broche final a las fiestas de mayo en Ólvega con una multitudinaria romería marcada por el sol, que por fin parece llegar a la primavera. A las 10 de la mañana cientos de vecinos acompañaron a la imagen mariana en una misa en la iglesia parroquial de Ólvega, para tras ella, poner recorrido hasta su ermita, situada a unos dos kilómetros del municipio, en un entorno privilegiado a los pies de la sierra. La talla regresó así a su santuario tras haber permanecido durante nueve días en la parroquia de Santa María la Mayor.

El camino hacia la ermita, realizado a pie por el Camino Verde, que parte desde la avenida de la Virgen de Olmacedo y discurre junto a la carretera CL-101 en dirección a Noviercas, volvió a convertirse en un recorrido donde no faltaron los rezos, los cánticos y las muestras de cariño hacia la patrona. Los más pequeños también tuvieron un papel destacado, vestidos con sus trajes de comunión y portando una pequeña imagen del Niño Jesús. Por la tarde reciben su premio pues un acto donde se repartirán caramelos en el pórtico de la iglesia Santa María La Mayor traerá compensación.

La llegada de la Virgen a la ermita dio paso a uno de los momentos más esperados del día, todo el mundo que quiso conseguir la bendición de la santa pasó por debajo de su talla, y fueron cientos de personas los que lo hicieron, un rito que año tras año los olvegueños realizan con total devoción. Tras ello, la tradicional subasta solidaria organizada para recaudar fondos destinados al mantenimiento del templo, muchos artículos y cestas fueron adquiridos por los asistentes en un ambiente festivo y participativo.

Por la tarde, las Fiestas en honor a la Virgen de Olmacedo se despiden hasta el año que viene con el espectáculo musical Brocal en el salón del Centro Social.

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