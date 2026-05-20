La Diputación de Soria tiene que devolver 22.000 euros de una subvención del Ecyl para contratar a mayores de 55 años

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria tendrá que devolver al Servicio Público de Empleo (Ecyl) 22.467 euros de una subvención que recibió para contratar a trabajadores mayores de 55 años.

De esta cantidad, 20.000 euros corresponden a la ayuda por la contratación de una de las trabajadoras que no completó todo el periodo de contratación al renunciar antes a su puesto de trabajo. El resto son los intereses de demora.

Así lo ordena una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Valladolid que ha dado la razón a la Institución provincial en el recurso que presentó ante la resolución del Ecyl que, en un principio, le obligaba a devolver toda la subvención que ascendió a 60.000 euros.

Según explicó ayer el presidente, Benito Serrano, la Diputación se acogió a una línea de ayudas del Ecyl para contratar a personas mayores de 55 años, dentro del programa MAYEL, que permitió la contratación de tres desempleados.

Uno de ellos renunció al empleo antes de finalizar el contrato y entonces el Ecyl reclamó la devolución íntegra de los 60.000 euros y además expuso que los contratos se realizaron un día antes de la fecha que exigía la convocatoria.

La Diputación interpuso un recurso Contencioso Administrativo contra la resolución del Ecyl que le ha dado la razón. El Juzgado considera, en su sentencia, que esa resolución de la Junta «vulnera la normativa de subvenciones al incumplir el principio de proporcionalidad», según se recoge en la propuesta de la que se dio cuenta en la pasada Junta de Gobierno.

Asimismo consideró irrelevante el incumplimiento de un día para llevar a cabo las contrataciones y confirmó que la Diputación cumplió con los objetivos de la convocatoria exigidos, por lo que dictó la cancelación parcial de la ayuda para la Institución Provincial que es la cantidad de 20.000 euros y son los que corresponden al contrato de la trabajadora que renunció al puesto.

De esta manera, la Diputación no tendrá que devolver los otros 40.000 euros de ayudas que recibió por las otras dos contrataciones. Serrano expresó ayer su deseo de que el litigio judicial por este asunto no se prorrogue.

Estabilización

Por otra parte, la Junta de Gobierno también tuvo conocimiento de una sentencia del Juzgado de lo Social de Soria por las demandas que interpusieron tres empleadas de la Diputación que se acogieron al proceso de estabilización y que ahora reclaman la correspondiente indemnización al cesar de su anterior puesto de trabajo en situación de interinidad.

Reclamaban una indemnización de 48 días por año trabajado. El Juzgado ha tumbado las demandas y da la razón a la Diputación. Ya han sido 12 las reclamaciones de estas características que rechazan los tribunales.