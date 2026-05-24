La Junta avanza en las obras de 7 depuradoras de pueblos pequeños de Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La depuración de aguas residuales en los pequeños municipios, impulsada por la Junta de Castilla y León, avanza en Soria con tres estaciones acabadas y siete en ejecución, cuyas obras estarán terminadas en los próximos meses.

El objetivo del gobierno regional es claro: que ningún municipio vierta agua a los ríos sin depurar.

Cinco de ellas se encuentran en municipios de menos de 500 habitantes y las otras dos en poblaciones entre 500 y 2.000 habitantes. De esta manera las obras avanzan en Cubo de la Solana, Rabanera del Campo, Lubia, Ituero y Almarail, mientras que los otros dos son Quintana Redonda y Tardelcuende, enmarcados en el grupo de municipios entre 500 y 2.000 habitantes.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio firmó un protocolo en 2020 con las diputaciones para promover la construcción de estas depuradoras que cofinancian la Junta, Diputación y ayuntamientos.

En el año 2023, la Junta replicó el mismo modelo para ampliar la depuración a los municipios de menos de 500 habitantes. En total, los proyectos previstos en la provincia de Soria dentro del plan ‘cero aguas sin depurar’ se elevan a 30 para núcleos de población de menos de 2.000 habitantes.

Todos los núcleos de población beneficiados carecen de sistemas de depuración adecuados para el cumplimiento de los parámetros establecidos en sus autorizaciones de vertido a cauce público de acuerdo a la normativa europea exigida.

En Soria, ya se han entregado tres depuradoras que son las de Deza, Playa Pita y Borobia. Las dos primeras se encuentran en funcionamiento y la inversión de todas las administraciones en las dos estaciones supera el millón de euros.

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) ha sido la encargada de promover las obras y se responsabilizará de su mantenimiento durante 25 años. Las proyectadas para Bayubas de Abajo, Cidones, Herreros y Muro se encuentran en fase de licitación.

En otras cuatro, las de Valdeavellano, Monteagudo de las Vicarías, Matamala de Almazán y Morón de Almazán, ya se han aprobado los convenios y los respectivos proyectos, mientras que otras siete localidades se encuentran pendientes del convenio que son las que corresponden a Almarza, Utrilla, Camparañón, Carbonera de Frentes, Villabuena, Oncal a y Villálvaro.

Por último, los proyectos que se encuentran más retrasados en cuento a tramitación son los que corresponden a Layna, Abioncillo de Calatañazor, Cihuela, Fuentes de Magaña y Magaña.

Las nuevas depuradoras se han diseñado en función de estos parámetros y de las características específicas de cada población.

Entre las tecnologías empleadas se encuentran los Tanques Imhoff, Humedales Artificiales, Biofiltros y Biodiscos.

Todas ellas se caracterizan por tener un bajo impacto visual y un reducido coste energético en su explotación. Además, en cada núcleo urbano, la tecnología empleada ha sido elegida en función de las características del entorno.

Concretamente en la depuradora de Deza se ha empleado una tecnología de tratamiento blando basada en humedales artificiales de flujo subsuperficial, un sistema que destaca por su reducido coste energético de explotación y su integración en el entorno.

El proceso de depuración está completamente automatizado, lo que permite su supervisión y control en remoto. Este sistema avanzado también incluye el envío de alarmas al personal de mantenimiento ante cualquier incidencia en la infraestructura.