La Diputación de Soria amplía el plazo a Tragsa para las obras del PERTE del agua

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial aprobó ayer conceder una ampliación de plazo hasta noviembre a la empresa Tragsa para la ejecución de las obras del PERTE de digitalización del ciclo del agua.

Tragsa solicitó a Diputación esta ampliación del plazo para cumplimentar las actuaciones que se encuentran dentro del contrato, del que ya han ejecutado una parte, según explicó el diputado de Reto Demográfico, Daniel García.

Las obras para las que se han ampliado los plazos son concretamente actuaciones de telecontrol de las captaciones, telegestión de los depósitos, sectorización de las redes de distribución, control de vertidos y alivios de redes de saneamiento y automatización de riegos de zonas verdes.

La Diputación espera la contestación del Gobierno a la petición de solicitud de prórroga solicitada para ejecutar y justificar el proyecto del PERTE del agua. Ese plazo concluye el 31 de mayo, pero desde Diputación se ha solicitado una prórroga hasta el mes de septiembre, «aunque si nos lo concedieran hasta diciembre sería mejor» , puntualizó Daniel García, que recordó que este proyecto cuenta con financiación de los ayuntamientos y de la Diputación Provincial.

De esta manera siguen avanzado las obras de este proyecto que ejecutan otras empresas. Tragsatec se encarga de las labores de supervisión y Vodafone acomete la instalación de los contadores.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local aprobó la modificación número 1 del proyecto y modificado por encargo a medio propio Tragsa de la fase 1 del Centro Formativo para la Construcción con Madera Madreula Lab.

El modificado no supone aumentar la partida económica prevista en 800.000 euros, pero si conlleva una ampliación de tres meses del periodo de finalización de las obras, que se ampliará hasta el 31 de agosto de 2026.

Además, se dio el visto bueno a la contratación del servicio de promoción turística de la provincia de Soria, mediante la difusión del ciclismo de montaña como espectáculo deportivo y la promoción de la marca ‘Soria ni te la imaginas’.

El expediente aprobado se realizará mediante el patrocinio de un club ciclista con participación en pruebas deportivas de ámbito nacional e internacional durante el año 2026 por un importe anual de 25.000 euros, IVA incluido.

Las bases recogen que el patrocinio se desarrollará durante un periodo de dos años, por lo que el valor restimado del contrato asciende a 41.322,32 euros, sin IVA.