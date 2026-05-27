Quintana Redonda y Las Cuevas de Soria 'reestrenan' su carretera

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Quintana Redonda y Las Cuevas de Soria están ya 'un poco más cerca', o al menos con un trayecto mucho más cómodo. Las obras de ampliación y refuerzo de la carretera han concluido tras dos años de trabajo y hay puntos donde la mejoría es muy sensible. Por ejemplo, por el puente sobre el río Izana ya se pueden cruzar dos coches al haberse ganado anchura.

La vicepresidenta primera y diputada responsable de Obras Públicas e Infraestructuras, María José Jiménez Las Heras, ha visitado junto con Fernando del Barrio Antón, Ingeniero jefe del Servicio de Vías Provinciales, la carretera SO-P-4198 que une Quintana Redonda con Cuevas de Soria con una extensión de 9,800 kilómetros.

Una carrera provincial que ha sido totalmente remodelada y ampliada en una importante obra que se ha llevado a cabo en dos fases, a lo largo de los dos últimos años, para quedar definitivamente concluida con una inversión de 1.061.362,23 euros.

La primera fase, incluida en el Plan de Carreteras 2023, consistió en las obras de ensanche y refuerzo de firme del tramo que va de la SO-100 a SO-100 en Quintana Redonda, desde el punto kilométrico 6+800 al 9+800.

Estos tres kilómetros salieron a licitación con un presupuesto base de licitación de 414.375 euros, y fueron adjudicados a la empresa Construcciones Beltrán Moñux S.L.U. con un presupuesto de adjudicación de 347.660,62 euros, cuyas obras fueron terminadas y certificadas en octubre de 2024.

La segunda fase de las obras, fueron abordadas en el Plan de Carreteras 2024 con un presupuesto base de licitación de 859.625 euros, a U.T.E. de empresas Padecasa S.A. y Hormisoria S.L. por un presupuesto de adjudicación: 720.967,49 euros. Obras que fueron terminadas en septiembre de 2025.

María José Jiménez ha destacado la importancia de llevar a cabo la ampliación y remodelado completa de esta carretera, que además de comunicar a cuatro localidades, como son Quintana Redonda, Las Cuevas de Soria e Izana (más los trabajos actuales en Los Llamosos) une también el vial que lleva al Museo provincial Magna Mater que la Diputación tiene en Cuevas de Soria y que atrae anualmente a un nutrido número de turistas a disfrutar de estas magníficas instalaciones preparadas para conocer una importante villa romana que sigue sorprendiendo con sus mosaicos y decoraciones.

En este año 2026 se está trabajando en la carretera que discurre por la localidad de Los Llamosos, llevándose a cabo obras de riego asfáltico a cargo de la brigada de Vías Provinciales con un presupuesto incluido en el Plan de Mejora. Con esta última actuación se dará por concluida toda la intervención en esta carretera.

Fernando del Barrio ha destacado la intervención que se hizo sobre el río Izana, consiguiendo duplicar el ancho de la vía y dando una seguridad al puente gracias a reforzar completamente su estructura y ampliando el voladizo, lo que permite una mayor anchura de la vía para el paso de dos vehículos a la vez, cuando antes era imposible.

María José Jiménez ha hecho un balance muy positivo de esta importante intervención que ha conseguido reforzar la estructura del puente al paso del río Izana, en la localidad de Las Cuevas de Soria, permitiendo soportar más carga y extender la superficie, que fue rematada con pretiles de seguridad. Jiménez ha destacado que, además del trabajo de las empresas adjudicatarias, las brigadas del Servicio de Vías Provinciales han colaborado en cuestiones que son fundamentales para terminar adecuadamente las inversiones complicadas en las carreteras sorianas y que deben contar con la gran experiencia de los trabajadores y la gran dotación material que tiene el parque provincial.