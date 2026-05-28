Covaleda exige a la Junta obras urgentes de seguridad vial en la carretera de Pinares

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Covaleda ha aprobado por unanimidad de todos los miembros presentes una moción institucional dirigida a la Junta relativa a la «exigencia de actuaciones urgentes de reparación, conservación y mejora de la seguridad vial en la carretera autonómica CL-117», tal y como indican fuentes municipales a través de un comunicado. Esta vía «constituye un eje de comunicación estructural y fundamental para la comarca de Pinares, conectando de forma directa los municipios de Duruelo de la Sierra, Covaleda y Abejar».

La CL-117, indica la nota de prensa, «no solo soporta el flujo diario de los vecinos para acceder a servicios básicos sanitarios y educativos, sino que es la arteria principal para el transporte de recursos forestales y el desarrollo del turismo de naturaleza y deporte, elementos clave para combatir la despoblación de la zona». Sin embargo, el estado actual de conservación de esta infraestructura «presenta deficiencias de extrema gravedad que ponen en serio riesgo la seguridad vial de los usuarios y amenazan con comprometer la conectividad de toda la comarca».

De manera específica, el acuerdo municipal señala «una situación límite e insostenible entre los puntos kilométricos 45 y 46, donde se localizan unos blandones de enormes dimensiones». Y es que, apuntan, «las actuaciones de bacheo y mantenimiento superficial acometidas recientemente en este tramo concreto han resultado completamente inútiles, volviendo a ceder el terreno de forma inmediata». Existe una «necesidad imperiosa» de ejecutar una «reparación estructural profunda y urgente en estos puntos para evitar que la plataforma de la carretera continúe hundiéndose».

Este deterioro estructural «no es un hecho aislado», sino que «es plenamente visible a lo largo de todo el trazado entre Duruelo de la Sierra y Abejar, manifestándose de forma alarmante en un firme en mal estado generalizado, señalización obsoleta y degradada que ha perdido su capacidad retrorreflectante, y cunetas completamente colmatadas de tierra y sedimentos que provocan balsas sobre el asfalto en épocas de lluvias».

Esta «preocupante situación» se vuelve todavía «más acuciante y peligrosa» al atravesar el «casco urbano de la localidad». Por ello, el pleno del Ayuntamiento «exige la inmediata dotación presupuestaria y ejecución del proyecto específico presentado por la Dirección General de Tráfico (DGT) destinado a la mejora de la seguridad vial en la travesía de Covaleda, el cual sigue inexplicablemente paralizado».

Conforme a la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León, las «competencias de conservación y explotación corresponden en exclusiva a la Junta de Castilla y León» como administración titular. La última gran obra integral de acondicionamiento de plataforma y firme en este tramo soriano de la CL-117 concluyó en el año 2006, por lo que, «tras dos décadas sin una intervención de calado, la infraestructura ha agotado por completo su vida útil».

A través de este acuerdo, el Ayuntamiento de Covaleda dará traslado oficial de estas exigencias a la presidencia de la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León «para que se asuman de forma directa las responsabilidades legales sobre el estado de esta vía».