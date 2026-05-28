«Notable alto» para la Diputación de Soria por sus Servicios Sociales

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Un «notable alto» ha obtenido la Diputación de Soria por la prestación de sus Servicios Sociales, según se desprende de las conclusiones del Índice de Desarrollo de Servicios Sociales (DEC), una evaluación, a la que se sometió de manera voluntaria, de su sistema de Servicios Sociales, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, entidad de referencia nacional en el análisis y valoración de las políticas sociales públicas.

El informe, con 45 indicadores, otorga a la Diputación de Soria una valoración global de 8,13 puntos sobre 10, una calificación que la sitúa en una posición de excelencia a nivel nacional. Superando a ayuntamientos de grandes capitales como Madrid, Valladolid, Zaragoza o Barcelona, entre otros, indicó Gustavo García, miembro del equipo de valoración y coordinador del equipo evaluador de la Asociación, quien hizo hincapié en la absoluta independencia del informe.

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, que aseguró que se trata de la primera Diputación del país en obtener este Índice DEC que hasta ahora se realizaba para Comunidades Autónomas, valoró la puntuación global como el resultado de «la apuesta firme de esta institución por unos Servicios Sociales cercanos, humanos y adaptados a la realidad del medio rural», subrayando que la decisión de someterse a este «examen» responde a un ejercicio de transparencia institucional. «Las administraciones no solo estamos para gestionar, sino para evaluar los resultados de esa gestión y saber si el dinero público se invierte de la forma más eficaz para las personas».

De hecho, en el apartado de relevancia económica, la Diputación alcanza la máxima puntuación posible, un 10 sobre 10. Según recoge el estudio, Soria es la Diputación de Castilla y León que más invierte por habitante, con un gasto de 370,94 euros por vecino. «Este esfuerzo se traduce en que el 28% del presupuesto ordinario provincial se destina a políticas sociales, una cifra que destaca por su peso en relación con la renta bruta de la provincia», añadió Serrano.

En cuanto a la cobertura de servicios, el sistema soriano obtiene un 8,19, destacando la inexistencia de listas de espera en dependencia, la solidez de la red de CEAS (Centros de Acción Social) que garantiza la proximidad en todo el territorio, y los programas para infancia, familias y víctimas de violencia de género.

Frente a estas fortalezas, el Índice DEC también identifica «déficits» que la Diputación recibió como una hoja de ruta para la mejora. Y es que en derechos y ordenación saca una puntuación de 4,13. Entre los puntos a reforzar, Gustavo García señaló la necesidad de aumentar la intensidad del servicio de ayuda a domicilio; y avanzar en la ordenación del sistema, mediante la creación de un catálogo de servicios, un plan estratégico y órganos de participación ciudadana.

La diputada del área, Laura Prieto, recogió el guante de estas recomendaciones informando de que la institución ya está trabajando en la elaboración del catálogo de servicios y en la revisión de los expedientes de ayuda a domicilio para aumentar su intensidad. «Este informe nos permite conocernos mejor y consolidar un equipo humano y una red de recursos que son la garantía de la igualdad de oportunidades en nuestros pueblos».