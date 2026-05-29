El pueblo de Soria que restaura su Rollo de Justicia, BIC desde 1963

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Rollo de Justicia situado en la plaza San José de Puebla de Eca, en la provincia de Soria, ha sufrido el lógico proceso de deterioro por el paso del tiempo y es momento de intervenir. La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha autorizado la actuación en el monumento, promovida por el Ayuntamiento de Almaluez.

Puebla de Eca era una villa medieval que pertenecía a los Sotomayor, es en el siglo XVI (en 1587) cuando es entregada a Juan Hurtado de Mendoza, momento en que posiblemente se levanta el rollo de justicia. Éste se ubica en la plaza, elevado sobre seis escalones de piedra arenisca donde surge la columna pétrea de piedra con cuatro columnillas adosadas. En el tercio superior sobresalen cuatro cabezas de animal a modo de gárgolas. Remata el conjunto la picota con pequeños elementos decorativos y una cruz de forja. La altura total del conjunto se aproxima a los 6,30 metros.

El rollo de justicia es declarado Bien de Interés Cultural por el Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre Protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico.

La intervención propuesta consiste en la restauración de los escalones circulares del Rollo, para dotarlo de un estado de conservación adecuado. Con el paso del tiempo el monumento ha sufrido un proceso de deterioro, visible en su parte baja, en las gradas, cuenta con una pátina exterior biológica y liquénica, así como polvo y suciedad, que enmascaran su aspecto original.

Los trabajos de conservación y restauración han sido autorizados con prescripciones técnicas. Las obras se realizarán por un técnico restaurador con experiencia profesional acreditada en la materia; previamente a la limpieza con árido a presión se comprobará que no se daña la piedra, en caso contrario se deberá realizar con cepillos de mano; previamente a cualquier tratamiento químico sobre la piedra se hará una prueba para comprobar la compatibilidad con la misma; el rejuntado se realizará con mortero de cal hidráulica entonado en color y textura eliminando los morteros que se encuentren en mal estado; el pavimento se repondrá con las mismas características del existente con canto rodado limpio y mortero de cal, el hidrofugante debe minimizar la acción de las inclemencias naturales, pero al mismo tiempo garantizar la transpirabilidad del soporte evitando el cambio de color, según indica la Junta tras la celebración de la Comisión de Patrimonio.

Por otro lado, la Comisión ha emitido informe relativo a la solicitud de las obras de retejado de cubierta de la Ermita de la Virgen de la Vega en San Leonardo de Yagüe, promovidas por la Parroquia de San Leonardo Abad.

El edificio presenta varias patologías, tales como mal estado de las cubiertas, manchas de humedad y rehundimiento de un faldón de la cubierta de la sacristía.

El informe de Patrimonio para la actuación es favorable con las siguientes consideraciones: se debería reutilizar en la mayor medida posible el material de cobertura existente, en caso de aportación de nuevo material se colocarán las tejas nuevas como canales y las viejas como cobijas; se deberá buscar una solución alternativa a la canaleta de hormigón para recoger el agua sobre la cubierta de la sacristía; los aleros tendrán la misma configuración de los actuales; y el mortero de los muros será de cal en tono similar al existente.

Asimismo, se van a instalar nuevas señales de información y mesas de interpretación en el municipio de Ágreda, según actuación promovida por el Ayuntamiento de la localidad, tras recibir el visto bueno de Patrimonio.

Se propone la colocación de dos señales de la Iglesia Nuestra Señora de Yanguas, una sobre la fachada del edificio del Centro de Jubilados y Pensionistas situado en la calle Sonier 4, y la otra en la calle Ancha 26, sobre el poste ya existente.

Además, se propone instalar una mesa de interpretación del mismo tipo que las ya instaladas, junto al aparcamiento de bicicletas situado al lado de la iglesia.

Por último, se propone la instalación del tótem de Experiencia Andalusí proporcionado por Diputación Provincial de Soria a la entrada del Barrio Moro, junto a los otros dos que ya hay colocados.

La autorización de Patrimonio presenta con prescripcione. Se replanteará la ubicación del tótem de Experiencia Andalusí, propuesto en un entorno de protección, para evitar además excesiva acumulación de elementos en esa zona, teniendo en cuenta que tiene dimensiones y forma distintas de los atriles ya colocados a la entrada del barrio Moro y se consensuará con el Servicio Territorial de Cultura; el acero corten irá tratado a fin de evitar manchas por oxidación; y la cartelería existente en el conjunto histórico deberá contar con un mantenimiento continuo.

Además, la Comisión ha autorizado el control arqueológico vinculado al proyecto ‘Conservación de la biodiversidad mediante la construcción de pasarela metálica en la senda del Castillo de Ucero. Se trata de una actuación promovida por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria y que realizará la empresa arqueológica Areco S.L.

La propuesta de actividad preventiva de control se localiza en la zona donde se va a construir la pasarela, al norte de la galería excavada en la roca conocida como Boca de la Zorra.

Durante el proceso de cimentación se llevará a cabo el control arqueológico de los trabajos. En función de los resultados del control arqueológico las zapatas y los sistemas de anclajes podrán ser modificados.

Por último, el proyecto ‘Reparación de muro en Paseo de San Sebastián de Yanguas, 4ª fase’, promovido por el Ayuntamiento de Yanguas, ha recibido el visto bueno de la Comisión en la sesión ordinaria que se ha celebrado este jueves 28 de mayo.

En las fases previas ya se procedió a la reparación de las partes más dañadas del muro, quedando la zona más al oeste que consta de una primera parte con un pequeño desmonte, y una parte final con un muro de altura variable entre los tres metros y el metro de altura.

Las obras contempladas incluyen la retirada del desmonte existente, regularizando el terreno hasta alcanzar la cota del muro ejecutado en fases previas, así como la demolición y posterior reconstrucción del tramo final del muro, adaptándolo al trazado curvo de la bajada hacia la carretera que conecta Yanguas con Diustes.

Las actuaciones se completarán con la pavimentación del trasdós del muro mediante una solera de hormigón lavado, que funcionará como acera peatonal, con un ancho mínimo de 1,40 metros. Asimismo, se ejecutará una escalera de bajada a la carretera compuesta por tres peldaños en el tramo final del muro, con objeto de separar el tránsito peatonal del tráfico rodado. Finalmente, se procederá a la mejora del firme de la carretera que une Yanguas con Diustes.