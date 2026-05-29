La Diputación de Soria incorpora cinco furgones para reforzar su servicio de bomberos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria incorpora cinco nuevos furgones para reforzar el servicio provincial de bomberos tras una inversión que supera los 200.000 euros y que se distribuirán por sus cinco parques de bomberos.

Benito Serrano ha destacado este viernes la inversión realizada por la Diputación Provincial de Soria para continuar modernizando y reforzando el Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios con la adquisición de cinco nuevos furgones FSV destinados a labores de salvamento y socorrismo que prestarán servicio en las distintas zonas de actuación cubiertas por los parques comarcales de bomberos de la provincia.

La adquisición de estos nuevos vehículos supone un importante avance en la capacidad de respuesta ante emergencias, especialmente en actuaciones de rescate, accidentes de tráfico, traslado de material específico, actuaciones preventivas como la retirada de enjambres o paneles de abejas o intervenciones de primera respuesta donde la rapidez de llegada resulta fundamental.

Los nuevos furgones actuarán como vehículos de intervención rápida, permitiendo una mayor agilidad en desplazamientos y facilitando el acceso a núcleos rurales, carreteras secundarias y zonas de difícil acceso, complementando así la labor que ya realizan los camiones autobombas y la maquinaria pesada del servicio provincial.

La adjudicación de estos cinco vehículos se realizó el pasado 15 de enero de 2026 y la inversión ha sido financiada íntegramente con fondos propios de la Diputación Provincial de Soria dentro de la estrategia de fortalecimiento del operativo provincial de emergencias. Se presentaron cuatro empresas y se adjudicó a la empresa Autos Marcos S.A: por un importe total de inversión de 217.450 euros. Los 5 furgones FSV (Furgón de Salvamento Vario) son de la marca Peugeot Boxer 3.5. L4.

El presidente de la institución provincial ha señalado que “seguimos cumpliendo con el compromiso de dotar a la provincia de los mejores medios posibles para atender cualquier emergencia en el menor tiempo posible, reforzando un servicio esencial para nuestros pueblos y garantizando la seguridad de todos los sorianos”.

Actualmente, el Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios cuenta con cinco parques comarcales plenamente operativos distribuidos estratégicamente por la provincia en Almazán, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Ólvega y Ágreda, a los que se han ido sumando nuevas infraestructuras como el parque de San Leonardo de Yagüe.

La Diputación Provincial destina este año alrededor de cuatro millones de euros al funcionamiento del servicio, incluyendo gastos de personal, mantenimiento de instalaciones, adquisición de vehículos y renovación de equipamiento especializado. Además, la institución provincial mantiene el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Soria para la atención de los municipios situados en el entorno de la capital, aportando más de 500.000 euros anuales para garantizar la cobertura del servicio.

El crecimiento del operativo provincial ha permitido incrementar de forma notable los recursos humanos destinados a emergencias. En los últimos años la plantilla profesional ha experimentado una importante ampliación,