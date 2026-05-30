Recorremos los pueblos que desaparecen entre la mayor plantación de manzanas de Europa

Una paradoja entre la ruina y la innovación en la Soria más profundaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Rasa y Navapalos, pequeñas localidades sorianas pertenecientes al municipio de El Burgo de Osma, son hoy un ejemplo de cómo la innovación en fruticultura convive con las dinámicas de despoblación tan acuciantes en la meseta castellana. Recorremos la zona en un sugerente paseo y volvemos la vista a su historia reciente: un placer visual, también un puñado de sentimientos encontrados.

Situados en el sur de la provincia de Soria, estos pueblos castellanos conservan -habrá quién piense que en exceso- la esencia tranquila de la España rural. La amplitud infinita de sus campos y el silencio sepulcral de sus calles conviven con una explotación que abarca unas 800 hectáreas y se ha convertido en la mayor plantación de manzana de Europa, superando los 35 millones de kilos de producción. Allí se cultivan variedades como Gala, Golden, Fuji, Envy, Evelina, Sweetango o Red Chief, en un modelo agrícola altamente tecnificado que ha situado a La Rasa como un referente nacional en producción frutícola. La finca, visible desde varios kilómetros a la redonda, simboliza la transformación de un pequeño pueblo soriano que combina el pasado más crudo en forma de ruinas de adobe con la innovación más transformadora en forma de manzanos altamente eficientes.

Actualmente, La Rasa cuenta con 122 habitantes, según los datos de 2023. Su evolución demográfica refleja las dificultades del medio rural: en 1981 alcanzaba los 180 vecinos, mientras que en 2009 descendió hasta apenas a 45 residentes, en una tendencia de despoblación que afectó a buena parte de la provincia. La Rasa guarda además un importante legado histórico y social. Antiguamente, la localidad tuvo un destacado pasado ferroviario, vinculado al desarrollo económico de la comarca durante buena parte del siglo XX. También es conocida por ser el lugar de nacimiento de Marcelino Camacho, una de las figuras más relevantes del sindicalismo español contemporáneo. Fundador y primer secretario general de Comisiones Obreras entre 1976 y 1987, Camacho desempeñó un papel fundamental durante la Transición española y fue diputado comunista por Madrid entre 1977 y 1981. Su figura continúa siendo un símbolo de la lucha obrera y de la defensa de los derechos laborales en España.

Al otro lado de la plantación, el paseo nos conduce esta vez en Navapalos, un lugar conocido por el Cantar de Mío Cid, ya que por su vado cruzó el Cid Campeador y sus huestes, siendo así una etapa del camino en su exilio. En Navapalos acamparon y durmieron y aquí se apareció en sueños al guerrero el arcángel San Gabriel.

De aquel capítulo histórico a la historia reciente, con una de las experiencias más singulares de recuperación rural y arquitectura sostenible de Castilla y León: el proyecto de Navapalos, desarrollado entre los años 80 y el cambio de milenio. Hoy aún se vislumbra cierto aparataje de la innovadora experiencia que se desarrolló en estas tierras, aunque la ruina y la despoblación acabarían comiendo terreno nuevamente. El proyecto surgió en 1984, cuando la asociación Inter-acción creó el Centro Navapalos como un espacio dedicado a la investigación y experimentación de materiales y técnicas tradicionales de construcción, especialmente centradas en la tierra como material arquitectónico. La iniciativa se desarrolló tras más de 30 años de abandono y convirtió este enclave soriano en un laboratorio internacional de arquitectura bioclimática, patrimonio en tierra, energías renovables y tecnologías apropiadas.

A lo largo de los años se celebraron once encuentros internacionales de trabajo que atrajeron a investigadores, arquitectos y especialistas interesados en el desarrollo rural sostenible y en nuevas formas de habitar el territorio desde criterios ecológicos y sociales. Convirtió a la zona en un referente pionero de las ecoaldeas y de la recuperación del patrimonio rural mediante técnicas tradicionales adaptadas a la arquitectura contemporánea. En un momento en el que conceptos como sostenibilidad o bioclimatismo apenas comenzaban a difundirse, Navapalos ya planteaba soluciones vinculadas a la eficiencia energética, la vivienda de bajo coste y el aprovechamiento de recursos naturales. Hoy, pese a mantener algo de vida en sus calles, se desconoce el punto en el que quedó la idea de Centro Demostrativo para el Desarrollo Rural Sostenible.

En esta breve ruta un paradigma de contradicciones asalta a cada paso: la convivencia obligada y en muchos casos apesadumbrada, entre proyectos innovadores y la despoblación en la Soria rural refleja una de las grandes contradicciones del interior de España. Localidades como La Rasa y Navapalos han demostrado una capacidad para atraer iniciativas pioneras que, sin embargo, no han revertido en un asentamiento consolidado y en un desarrollo del propio pueblo: ese dinamismo económico y experimental no siempre se traduce en un crecimiento estable de población. La mecanización del campo, la falta de servicios, el envejecimiento poblacional y décadas de emigración hacia las ciudades continúan limitando la recuperación de muchos pueblos sorianos. Aún así, estos proyectos funcionan como focos de actividad y de esperanza para el territorio, generando empleo, visibilidad y, tal vez, nuevas oportunidades vinculadas a la sostenibilidad, la agroindustria y el turismo rural.