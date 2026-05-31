El pueblo de las Tierras Altas de Soria que sigue levantando un Refugio con mayúsculas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria

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Nueva jornada de trabajo comunitario en Sarnago, promovida por la Asociación de Amigos este sábado. La mañana se repartió entre dos frentes: por un lado, con el lavado y selección de lana para convertirla en aislante natural de El Refugio de Sarnago; por otro, avanzando en el cierre de los muros de piedra y rematando distintos detalles constructivos del edificio. Poco a poco, materiales tradicionales como la piedra, la madera y la lana vuelven a ser protagonistas de un proyecto que apuesta por la sostenibilidad, la identidad local y el trabajo colectivo, lo que llevan demostrando años los miembros de este colectivo, que muestra su agradecimiento a todos los voluntarios. "Entre todos seguimos demostrando que los pueblos tienen futuro cuando hay personas dispuestas a construirlo". El objetivo es que este refugio sea un futuro espacio de coliving y sede social de la asociación.

Durante el día se continuó con el lavado de lana y la elaboración de planchas de lana natural para el aislamiento del edificio, además de seguir avanzando en el levantamiento y cierre de la construcción. El programa de actividades incluía, ya por la noche, la llamada Cena del Socio, un encuentro de convivencia entre vecinos, socios y colaboradores de la asociación.

Los actos continuarán este domingo 31 de mayo con la celebración de La Trinidad, una fecha profundamente ligada a la historia de Sarnago y a la antigua fiesta de las móndidas. Según Amigos de Sarnago, antiguamente, el domingo de la Trinidad —coincidiendo con la última luna llena de la primavera— se celebraba en Sarnago la fiesta grande del pueblo y la festividad de las móndidas.

Sin embargo, por razones de pragmatismo y para facilitar su continuidad y participación, desde el año 1982 esta celebración se trasladó al domingo más próximo a San Bartolomé, patrón de la localidad, el 24 de agosto. El denominado “día de la Trinidad Chica” se celebraba el lunes siguiente al domingo de la Trinidad. Ese día el pueblo acudía en procesión hasta el paraje de la Cruz del Cerro, situado al norte de la localidad. Allí se llevaba la antigua talla de la Virgen del Monte, hoy desaparecida, cuya actual reproducción ha sido realizada por el socio de la asociación Juan Ridruejo.

La tradición está profundamente unida a la historia de la antigua ermita de la Virgen del Monte, situada siguiendo el camino desde la Cruz del Cerro. La ermita fue desacralizada en el siglo XIX tras la desamortización de Madoz y posteriormente vendida a la familia Hidalgo de San Pedro Manrique. Tras la desaparición del culto en la ermita, la imagen de la Virgen fue trasladada a una hornacina construida junto a la Cruz del Cerro, donde permanecía desde la Trinidad Chica hasta la festividad de la Cruz de Mayo del año siguiente. Ese día se acudía a bendecir los campos y aquel lugar constituía el último de los puntos cardinales de la bendición. Finalizado el acto, la imagen era recogida y trasladada de nuevo a la iglesia de San Bartolomé, donde permanecía hasta la siguiente Trinidad Chica. En la Cruz del Cerro se recordaba a los cofrades fallecidos y se pasaba lista a los asistentes, existiendo incluso pena de multa para quienes no acudieran. Lo habitual era que participara prácticamente todo el pueblo, aunque algunos vecinos podían ausentarse por coincidir la jornada con el mercado semanal de San Pedro Manrique, explican desde la asociación.

A esta procesión acudían también las móndidas que habían participado en la fiesta el día anterior, aunque ya sin los tradicionales cestaños y cubriendo su cabeza con mantilla. Con el objetivo de mantener viva esta memoria colectiva y recuperar parte de aquellas tradiciones, la Asociación Amigos de Sarnago celebrará este domingo a las 12.00 horas, en la Cruz del Cerro, una ofrenda poética y musical con la talla de la Virgen del Monte en recuerdo a los antepasados del pueblo. Tras el acto, a las 13.00 horas, tendrá lugar un aperitivo popular en la plaza de Sarnago.