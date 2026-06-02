Ágreda arranca sus fiestas de Los Milagros a la espera de cientos de peregrinos

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Ágreda se sumerge este miércoles en sus esperadas fiestas en honor a Nuestra Señora de los Milagros, una de las citas de mayor arraigo y devoción en la comarca del Moncayo. Tras los actos preliminares del pasado fin de semana, la villa de las Tres Culturas enciende el ambiente festivo en su plaza Mayor con el inicio de una amplia programación para todos los públicos. Ágreda se prepara así para recibir tanto a los vecinos como a los visitantes atraídos por el fuerte componente tradicional y de convivencia que caracteriza esta celebración.

El programa de este año combina las arraigadas citas religiosas con una intensa propuesta lúdica que llenará de vida las calles de la villa. El gran epicentro de emoción se vivirá el próximo sábado 6 de junio, jornada central en la que cientos de peregrinos procedentes de Aragón, Navarra, La Rioja y Soria confluirán en la Basílica para participar en la solemne procesión de la Virgen.

Este miércoles la jornada arranca a las 13.30 horas con el chupinazo, disparo de cohetes y bombas japonesas en la plaza Mayor. A las 18.00 horas la charanga Lialha acompañará a los cabezudos con salida prevista desde el Ayuntamiento para continuar a las 19.00 horas con un agradecimiento público y la apertura de la exposición permanente donada por Iris Lázaro y Eduardo Laborda, destacados pintores y coleccionistas de arte en el Palacio de los Castejón. Se llegará así al momento más emocionante cuando al filo de las 21.00 horas tenga lugar el pregón de fiestas, desde el balcón del Ayuntamiento, a cargo de María José Hernández Vitoria. Al finalizar, baile público en la plaza Mayor con la orquesta Jamaica Show que también amenizará el baile nocturno.

El jueves, diana a cargo de la banda municipal por las calles de la villa. A las 11.30 horas, eucaristía y procesión con el Santísimo. En la Eucaristía se impondrán las medallas a los nuevos Cofrades. La música vuelve a tomar el pulso con un concierto en la plaza Mayor con la orquesta Nueva Etapa. A las 17.00 horas, paseo en bici y gymkhana a cargo del Club Ciclista Moncayo Soriano. Sin tiempo para descansar, a las 18.00 horas, Rosario a la Santísima Virgen por parte de los niños de la Primera Comunión. Sobre las 20.00 horas, concierto de la Coral y Orquesta Villa de Ágreda, bajo la dirección de Jesús Villarroya Lancis en la Iglesia de San Miguel para seguir con música con el baile público en la plaza Mayor. Orquesta con la orquesta Nueva Etapa que también conducirá el baile nocturno.

Las jornadas festivas continuarán hasta el domingo, 7 de junio, con especial atención al sábado que concentrará el mayor número de visitantes y peregrinos. Desde primera hora de la mañana llegarán grupos caminando desde distintos pueblos de la comarca y comunidades vecinas para asistir a la misa mayor en la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros. La jornada culminará con la gran procesión de la Virgen de Los Remedios, acompañada por cientos de fieles y vecinos.

Y es que la imagen de Los Milagros sale cada 25 años de la Basílica y la última fue en 2022 coincidiendo con el 75º aniversario de su coronación canónica por lo que habrá que esperar hasta 2047 para volver a ver esta talla fuera de su lugar procesionando la imagen de Los Remedios a modo de su embajadora. El alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, destaca que «se trata de proteger la talla medieval, muy valiosa, evitando los riesgos de trasladarla con frecuencia reservándose su salida para acontecimientos extraordinarios».