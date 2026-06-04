Ágreda enciende la mecha de las fiestas en honor a la Virgen de Los Milagros

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El pregón, a cargo de la magistrada María José Hernández Vitoria, agredeña de nacimiento afincada en Zaragoza, designada en 2019 Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, prendió este miércoles la mecha de las fiestas en honor a la Virgen de Los Milagros de Ágreda. Unos festejos que comenzaron su programación pasado el mediodía con el lanzamiento de cohetes y bombas japonesas en la plaza Mayor y la salida de los cabezudos junto a la música de la charanga por las calles de la villa.

Además, momentos antes del pregón tuvo lugar la apertura de las exposiciones permanentes donadas por Iris Lázaro y Eduardo Laborda, destacados pintores y coleccionista de arte, en el Palacio de los Castejón. La exposición ‘El Rostro del tiempo’ se encuentra ubicada en las torres del Palacio de los Castejón con 50 retratos del siglo XIX y primera mitad del XX. En el Torreón de la Muela se ubica una selección de las obras de los pintores Iris Lázaro y Eduardo Laborda, en sus diferentes etapas pictóricas. Para terminar el día, se celebraron dos sesiones de baile en la plaza Mayor.

Las fiestas de Los Milagros, explica el alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, «son mucho más que una tradición; son el lazo que une generaciones en torno a la fe, la esperanza y el orgullo de pertenecer a Ágreda». Y es que, continúa, estos festejos «llenan Ágreda de vida. Sus visitantes y peregrinos llenan la villa de emoción y de devoción, de celebración y de convivencia recordándonos que la unión y el disfrute colectivo son parte de nuestra identidad».

Unos 5.000 peregrinos

El día grande tendrá lugar el sábado, con la llegada «de unos 5.000 peregrinos» a la Basílica para participar, un año más, con devoción, fervor y mucha fe, en la procesión de la Virgen de Los Remedios.

Alonso destaca que «tener el cargo de representación de tu pueblo en estas fiestas es un honor inigualable. Ver las calles llenas de alegría, de reencuentros y participación de nuestros vecinos así como de todos los peregrinos y visitantes que vienen desde Aragón, Navarra, La Rioja y desde nuestra tierra me genera una gran satisfacción al ver que mi pueblo sigue siendo un pueblo de toda la gente, que quiere felicidad, disfrute y concordia».