La Diputación de Soria promociona el sector agroalimentario en Salimat 2026, de Galicia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria está promocionando el sector agroalimentario de Soria en la feria Salimat Abanca, de Galicia. Lo hace acompañando a ocho empresas agroalimentarias de la provincia de Soria en este certamen, una de las principales ferias profesionales del sector alimentario en España, con el objetivo de impulsar la promoción de sus productos.

La institución continúa así reforzando la presencia del sector agroalimentario soriano en los principales escaparates nacionales con su participación en la 29ª edición del Salón de Alimentación del Atlántico, que acoge la localidad gallega de Silleda (Pontevedra).

La institución provincial, representada por el diputado Jesús Peregrina, acompaña a ocho empresas agroalimentarias que participan en esta cita profesional de referencia, consolidada como uno de los encuentros más importantes para pequeños productores, artesanos, industria alimentaria y canales de distribución.

Las empresas que asisten en esta ocasión son La Cañada Real, Espora Gourmets, Malvasía, Mykes Gourmets, Olivo de Soria, Pressumia, Queso Oncala y Sabor de Fronteras. Firmas que durante estos días tendrán la oportunidad de mostrar la calidad y singularidad de sus productos ante compradores, distribuidores y profesionales del sector procedentes de distintos puntos de España y del extranjero "con los que desde primera hora ya están manteniendo reuniones" ha asegurado Jesús Peregrina.

Salimat Abanca se ha convertido en un espacio estratégico para la generación de contactos comerciales, la apertura de nuevos mercados y el intercambio de experiencias entre profesionales del sector, apostando por un modelo que pone en valor la calidad, la autenticidad y la diferenciación de los productos de origen.

Peregrina ha destacado la importancia de respaldar al tejido agroalimentario provincial en este tipo de eventos profesionales.

“Nuestra provincia cuenta con un sector agroalimentario de enorme calidad, capaz de competir en cualquier mercado gracias a la excelencia, la innovación y el esfuerzo de nuestras empresas. Desde la Diputación seguimos apostando por acompañarlas a ferias que generan oportunidades reales de negocio y contribuyen a fortalecer la marca Soria dentro y fuera de nuestro territorio”.

El diputado ha subrayado además que la presencia en este tipo de encuentros permite a las empresas sorianas ampliar su red de contactos y explorar nuevas vías de comercialización. “Estas ferias son una herramienta fundamental para que nuestros productores puedan abrir nuevos mercados, establecer alianzas comerciales y dar a conocer unos productos que representan perfectamente la calidad y la identidad de nuestra provincia”, suscribe a través de una nota de Diputación.

Uno de los espacios más destacados de la feria es el Área Alinova, una galería dedicada a las principales novedades e innovaciones presentes. En este espacio, Soria cuenta con la presencia de tres empresas provinciales que exhiben algunos de sus productos más innovadores y reconocidos.

Olivo de Soria presenta su original Untaceite; Malvasía participa con uno de sus productos más destacados, el bloque de foie gras de pato con trufa. Mientras, Espora Gourmets muestra sus finas láminas de trufa negra de Soria conservadas en aceite de oliva virgen extra, elaboradas íntegramente con materias primas de la provincia.

Para hacer posible esta presencia, la Diputación Provincial ha destinado una inversión de 16.000 euros, apostando por primera vez por esta feria gallega, reconocida por su especial vinculación con pequeños productores y empresas artesanales, un perfil que encaja plenamente con buena parte del tejido agroalimentario soriano.

En este sentido, Jesús Peregrina ha señalado que la estrategia de promoción desarrollada por la institución provincial busca generar oportunidades directas para las empresas y favorecer su crecimiento. ”Apostar por la promoción de nuestros productos es también apostar por el futuro de nuestros pueblos y por la fijación de población en el territorio”.

La Diputación mantiene así su compromiso de apoyo a uno de los sectores estratégicos de la economía provincial y continúa ampliando el calendario de acciones promocionales previstas para este año. En este sentido, ya trabaja en la próxima participación, también por primera vez, en la feria Auténtica Premium Food Fest de Sevilla, que se celebrará los días 14 y 15 de septiembre.

Esta nueva cita ha despertado un importante interés entre las empresas sorianas, que ven en ella una oportunidad para establecer contactos con profesionales de la alta gastronomía, acceder a nuevos mercados y seguir consolidando la presencia de los productos de la provincia en espacios cada vez más especializados.