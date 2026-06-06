El programa de Educación Vial de Tráfico llega a 62 escolares de Almazán

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El programa de Educación Vial que desarrolla la Jefatura Provincial de Tráfico de Soria llegó esta semana a 62 alumnos de 6º de Primaria de Almazán. La actividad se celebró en colaboración con el Ayuntamiento de Almazán, a través de la Policía Local, y permitió trabajar contenidos teóricos y prácticos sobre movilidad segura, respeto a las normas y convivencia vial.

En la jornada participaron 20 escolares del Colegio Calasancio y 42 del CEIP Diego Laínez. La actividad se desarrolló con una primera sesión teórica y una posterior práctica en circuito.

La coordinadora de Educación Vial de la Jefatura Provincial de Tráfico y una agente de la Policía Local impartieron las sesiones teóricas. Después, la Policía Municipal de Almazán y el jefe provincial de Tráfico, Sergio Gómez Deán, dirigieron la parte práctica en el Parque Infantil de Tráfico municipal, situado junto a la estación de autobuses.

La actividad comenzó a las 9.00 horas en el Colegio Calasancio con la sesión teórica. Al finalizar, a las 10.00 horas, los alumnos se desplazaron hasta el Parque Infantil de Tráfico en sus propias bicicletas, escoltados por la Policía Local. A esa misma hora comenzó la sesión teórica en el CEIP Diego Laínez. Tras la formación en el aula, a las 11.00 horas, sus alumnos acudieron también al parque en bicicleta y bajo acompañamiento policial.

El Parque Infantil de Tráfico de Almazán cuenta con señalización vertical y permitió reproducir situaciones habituales de circulación. La Dirección General de Tráfico (DGT) aportó señalización y bicicletas de repuesto para facilitar el desarrollo de las prácticas.

Herramienta esencial

Sergio Gómez Deán ha destacado que “la educación vial es una herramienta esencial para que los niños y niñas aprendan desde edades tempranas a desplazarse con seguridad, a respetar las señales y a cuidar de quienes comparten la vía pública”.

El jefe provincial de Tráfico ha subrayado también la colaboración institucional que hace posible este tipo de actividades. “La implicación de la Jefatura Provincial de Tráfico, de los ayuntamientos, de las policías locales y de los centros educativos permite llevar la seguridad vial al terreno más importante: el de los hábitos cotidianos de los escolares”, ha señalado.

Durante el desarrollo de la actividad asistió también un asesor de Programas Educativos de la Dirección Provincial de Educación, que acudió para conocer de primera mano el contenido de la jornada y el trabajo que se realiza en esta materia.

El objetivo del programa es que los escolares adquieran conocimientos básicos para moverse de forma segura como peatones y ciclistas. La actividad presta especial atención al uso de la bicicleta, al respeto de las señales, a los desplazamientos hacia los centros educativos y a la importancia de compartir el espacio público de forma responsable.