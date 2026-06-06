San Esteban de Gormaz se lleva parte del tercer premio de la Lotería Nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

La Administración de Loterías número 1 de San Esteban de Gormaz (Soria) ha vendido parte del número 90.170, agraciado con el tercer premio en el sorteo de Lotería Nacional celebrado este sábado, en favor de Cruz Roja. Con 150.000 euros a la serie y 15.000 euros al décimo, un buen pellizco aunque Loterías y Apuestas del Estado no ha precisado cuántos cuántos décimos se han vendido en la localidad soriana.

Según datos de Loterías, el 90.170 ha sido extraído como tercer premio en el sorteo celebrado este sábado. El primero ha sido el 97.984, con 1.500.000 euros a la serie; y el segundo, el 86.985, con 300.000 euros a la serie, informa Europa Press.

El tercer premio, con 15.000 euros al décimo -50.000 a la serie- se ha vendido, además de en San Esteban de Gormaz (Soria), en Columbrianos (León), Castelldefels (Barcelona), Blanes (Girona), Albuñol (Granada) y Valverde del Camino (Huelva).