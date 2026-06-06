Controlado en sólo 26 minutos un incendio posiblemente "accidental" en Navapalos

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Navapalos ha sufrido un pequeño incendio forestal en la tarde de este sábado, posiblemente por causa "accidental" según apunta la Junta de Castilla y León a través de su sistema Inforcyl. Desde la declaración del fuego hasta que han llegado los medios de extinción y se ha podido controlar han pasado sólo 26 minutos, lo que ha permitido que se quedase en un conato.

El aviso se ha dado a las 18.11 horas en las inmediaciones del pueblo de Navapalos, al sur de la plantación de manzanas de Nufri en La Rasa pero al otro lado del río Duero. Hasta el lugar se han desplazado un agente medioambiental, una cuadrilla de tierra y tres autobombas. Gracias a su labor a las 18.37 horas se daba por controlado.

Esta celeridad de los profesionales ha permitido que en total hayan ardido 0,01 hectáreas de pasto. No obstante los medios permanecían en la zona para asegurarse de su completa extinción, algo que a las 19.20 horas aún no recogía el sistema. La causa probable contemplada por Inforcyl es "accidental".