Multitudinaria jornada en el día de la Virgen en Ágreda

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Ágreda ha vivido una jornada multitudinaria. Un año más los peregrinos, fieles y vecinos llenaron las calles de la localidad para asistir al acto central de las fiestas, la procesión con la imagen de la Virgen de los Remedios, conocida como ‘la criada’ que es la que sale a la calle en el día de la fiesta.

Como es habitual, los primeros peregrinos de la Virgen de los Milagros, patrona de la localidad, llegaron de madrugada para asistir a la primera de las eucaristías.

El arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, ofició la misa en la Basílica agredeña, a la que asistieron todos los pueblos de la concordia. Además de las poblaciones sorianas que forman parte de esta concordia, la advocación a la Virgen también se encuentra muy arraigada en los pueblos próximos de Aragón y Navarra.

La talla de la Virgen de los Milagros solo se procesiona en momentos muy señalados, de hecho en el siglo XX sólo salió de procesión en 6 ocasiones, para lo que es necesaria la autorización de los Marqueses de Velamazán y mediante acta notarial se registra tanto la salida como la entrada de la virgen.

Esta fiesta religiosa es una de las más destacadas de la provincia de Soria y se encuentra vinculada a la leyenda de un milagro ocurrido en 1527, que cuenta que cuando la imagen pasó en procesión por la casa de un morisco, llamado Juan Medrano, la Virgen se inclinó, y el morisco se convirtió.

La celebración tiene lugar el sábado siguiente al Corpus Christi. Las fiestas comenzaron el pasado miércoles con el pregón y desde entonces han tenido lugar importantes actos, como la ofrenda floral a la Virgen, el rosario de Cristal y la misa en la ermita del barrio moro, en recuerdo del milagro del Zapatero.

A los actos religiosos se han sumado conciertos, verbenas y campeonatos deportivos. Las fiestas concluirán hoy con la celebración del Corpus Christi y conciertos de mariachis y verbenas.

No obstante, los agredeños celebrarán el próximo sábado la fiesta de la Octava de la Virgen con celebración de misa y una recital de jotas aragonesas en el centro cívico.