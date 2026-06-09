Medinaceli inyecta 400.000 euros para consolidar un tramo de la muralla

Uno de los tramos de la muralla de Medinaceli.MARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Medinaceli ha adjudicado la consolidación del tramo norte de la muralla romana de Medinaceli, entre la Puerta de Atienza y el Castillo, a la empresa Técnicas para la Restauración y Construcciones, S.A. (TRYCSA).

El presupuesto base de licitación ascendía a 444.809 euros. La adjudicación por 404.376 euros supone una reducción de 40.433 euros respecto al importe inicial previsto. El procedimiento recibió cinco ofertas.

La actuación tiene como finalidad continuar las obras de consolidación y restauración de la muralla romana de Medinaceli en el tramo situado entre la Puerta de Atienza y el Castillo.

El proyecto prevé la rehabilitación del lienzo, la consolidación de las zonas deterioradas que presentan riesgo de ruina y una mejora del conocimiento público del monumento. La intervención también incorporará criterios de accesibilidad para facilitar la contemplación y el uso público del recinto.

La obra cuenta con la financiación del Gobierno de España a través del 2% Cultural. Una línea estatal de ayudas destinada a la conservación del Patrimonio Histórico Español. La ayuda pública estatal concedida para esta actuación asciende a 287.031 euros. El resto de la inversión corresponde al Ayuntamiento de Medinaceli. No se trata de una actuación financiada por la Unión Europea.

El Programa 2 % Cultural constituye una de las principales herramientas de la Administración General del Estado para conservar el patrimonio histórico.

Su financiación procede de recursos vinculados a la obra pública estatal y permite acometer intervenciones de conservación, recuperación y puesta en valor de inmuebles de especial relevancia histórica, cultural y artística.

Medinaceli ha recibido fondos de este programa en cuatro ocasiones para rehabilitar la muralla romana de la localidad: una actuación anunciada en 2018 para la consolidación de la muralla romana; otra en 2019 sobre el tramo del entorno del Castillo; una tercera en 2020 para el tramo central entre la Puerta de Coz, el Castillo y la Puerta de Atienza; y la actual ayuda resuelta en 2025 para el tramo norte entre la Puerta de Atienza y el Castillo.

En la antigüedad, Medinaceli fue una población fortificada, tanto en el periodo romano, como musulmán, por lo que una buena parte de estos restos todavía son visibles en la villa.