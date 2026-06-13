San Esteban abre la Feria del Vino con una reivindicación del valor del viñedo soriano

Publicado por Sandra Guijarro San Esteban de Gormaz Creado: Actualizado:

La Feria del Vino y Productos de Nuestra Tierra ha arrancado este sábado en San Esteban de Gormaz con una inauguración multitudinaria en la Plaza de San Esteban y un mensaje compartido por todas las instituciones presentes, que han reivindicado que la Ribera del Duero soriana es un territorio con identidad vitivinícola propia que debe seguir fortaleciéndose.

El acto inaugural ha contado con la presencia de Isa Ortiz, teniente de alcalde; Yolanda de Gregorio, delegada territorial de la Junta de Castilla y León; Iván Andrés Aparicio, diputado provincial de Agricultura; y Guadalupe Ortega, directora del IES La Rambla.

Ortiz ha sido la encargada de abrir la feria agradeciendo la implicación de bodegueros y viticultores y destacando el papel que desempeñan en la identidad de la Ribera. Ha celebrado que San Esteban pueda volver a acoger esta cita y ha invitado a los asistentes a disfrutar de la jornada con un brindis por los vinos de la comarca, recordando que los viticultores “cuidan sus viñas para hacernos estos vinos tan buenos que nos gustan a todos”.

Autoridades posando durante la Feria del Vino de San Esteban.SANDRA GUIJARRO

La delegada territorial ha subrayado la importancia económica del sector vitivinícola en la provincia y el peso de las explotaciones familiares. Ha recordado que en Soria funcionan más de veinte bodegas y ha puesto en valor el trabajo realizado para identificar y ordenar la titularidad de las viñas viejas, un proceso que, según ha explicado, se ha completado gracias a la colaboración entre la Junta, el Ayuntamiento y Tragsa. También ha insistido en que la calidad de la uva soriana es un elemento diferenciador y ha reclamado al Gobierno central un mayor apoyo al sector al afirmar que “la venta de la uva no tiene ahora mismo las condiciones” que los viticultores necesitan y que “la calidad de nuestra zona es una señal de identidad”.

El diputado de Agricultura ha centrado su intervención en el potencial de la Ribera del Duero soriana, marcada por su altitud y por unas condiciones que, a su juicio, permiten aspirar a un reconocimiento internacional aún mayor. Ha defendido la necesidad de poner en valor los recursos propios y ha recordado que detrás de cada copa hay un trabajo largo y exigente. Ha destacado que “hay buenos viticultores, tenemos buena viña, tenemos calidad” y que la altitud “está marcando una diferencia en la ribera del Duero”, convencido de que la zona cuenta con “todas las condiciones para ser un referente a nivel mundial en torno al vino”, dijo Andrés.

Guadalupe Ortega ha aprovechado la feria para dar visibilidad a la oferta formativa del centro, que imparte el Grado Medio en Aceites de Oliva y Vinos y el Grado Superior en Vitivinicultura. Ha agradecido al Ayuntamiento la oportunidad de participar y ha recordado que el centro cuenta con residencia para estudiantes y que el plazo de preinscripción estará abierto del 17 de junio al 7 de julio.

Tras la inauguración, los asistentes han podido recorrer los once stands de bodegas participantes: Agoris, Antonio Serrano, Bardos, Castillejo de Robledo, Los Imposibles, Ontañón, Rudeles, Señorío de Villálvaro, Taruguín, Terraesteban y Vildé, además del espacio del Ciclo de Vitivinicultura. El programa incluye también visitas gratuitas al Lagar de San Miguel, actividades infantiles y degustaciones durante todo el fin de semana.

Expositor de bodega y vinos en San Esteban.SANDRA GUIJARRO

La feria regresará este domingo en horario matinal, consolidándose como uno de los escaparates más importantes para la promoción del vino y los productos locales de la Ribera del Duero soriana.