Así fue la fiesta de fin de curso de la Escuela de Caja y Dulzaina de Golmayo

Concierto de clausura del curso de su Escuela de Caja y DulzainaJUAN ÁNGEL

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La localidad de Golmayo celebró el viernes por la tarde el tradicional acto de clausura del curso de su Escuela de Caja y Dulzaina. El parque junto al río se convirtió desde las ocho de la tarde en un improvisado escenario de una velada que reunió al público en una agradable tarde. El sonido de la dulzaina y el redoble de la caja, instrumentos que llevan siglos acompañando las fiestas con algunas de las canciones más populares y tarareadas por cualquier de nosotros, volvieron a demostrar que su aprendizaje sigue vivo y con relevo generacional garantizado.

La actuación supuso para muchos de los jóvenes, y no tan jóvenes intérpretes, una de sus primeras tomas de contacto con el cara al público, no obstante, los músicos parecían tener tablas de expertos en el folclore soriano.

Sin embargo, la alegría de la tarde estuvo inevitablemente teñida de melancolía en forma de recuerdo hacia Raúl Díez Cortés, joven dulzainero participante en la escuela y que falleció de manera repentina en plena juventud.

La fiesta de fin de curso de la Escuela de Caja y Dulzaina de Golmayo concluyó con un pequeño pasacalles hasta la plaza del Ayuntamiento y numeroso público acompañó al desfile musical.