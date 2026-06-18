Un millón en ayudas para 15 municipios de Soria y la Diputación por una tormenta de junio de 2025

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial y 15 ayuntamientos de Soria ya tienen el visto bueno oficial a la concesión de 1.014.369,51 euros para paliar los daños ocasionados en sus infraestructuras por la fuerte tormenta de agua y granizo del 11 de junio de 2025. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves publica ya la asignación a través de una la resolución del Gobierno de España, mediante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Sufragarán una tercera parte de los daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

Entre los trabajos acometidos la mayor partida es para carreteras de la institución provincial. No obstante, entre los municipios beneficiarios hay labores previstas en depósitos y bombas de agua, caminos, parcheado de calles y tejados y canalones de edificios de titularidad local.

Estas ayudas se conceden en virtud de la declaración de los territorios perjudicados como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil (ZAGEPC). El importe total del coste de las actuaciones de reparación en la provincia, que se han reconocido en la resolución, asciende a 3.032.264,38 euros, por lo que la subvención total cubre el 33% de estas reparaciones.

En Soria se instruyeron 23 expedientes y se aprobaron 21. Los otros dos proyectos se desestimaron por no ser financiables. Las obras que se llevan a cabo con esta subvención corresponden fundamentalmente a reparaciones de daños sufridos en caminos, calles e instalaciones deportivas y municipales.

Desde que se produjeron las fuertes tormentas que azotaron la provincia el día 11 de junio de 2025, la unidad de Protección Civil de la Subdelegación de Soria valoró daños en interlocución con los municipios afectados y con la Diputación Provincial de Soria. Esta información permitió la declaración de ZAGEPC. Posteriormente, con la publicación de la convocatoria de ayudas, se llevó a cabo la labor de asesoramiento e instrucción de los expedientes.

Ayuntamientos de Soria beneficiarios de la ayuda

Las entidades locales beneficiarias han sido Barca, Carrascosa de Abajo, Covaleda, Duruelo de la Sierra, Fresno de Caracena, Hinojosa del Campo, Langa de Duero, Medinaceli, Nepas, Noviercas, Pozalmuro, Los Rábanos, Velamazán, Viana de Duero, Villasayas y la Diputación Provincial de Soria.

La Diputación Provincial de Soria cuenta con 831.037,15 euros para actuar en varias carreteras provinciales afectadas por las tormentas, suponiendo el 82% del total de las subvenciones asignadas.